Errejón responde a Iglesias que en Más País hay límite salarial de tres SMI y que las donaciones están condicionadas

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha respondido este miércoles a la acusación del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien insinuaba que en Más País no hay límite salarial, que se ha fijado el mismo límite que se aplica en Más Madrid, y que se sitúa en tres salarios mínimos.

"Dimos el paso adelante para que estas elecciones no fuesen de culpas sino de soluciones. No participaremos del ruido, pero sí dejamos las cosas claras: en las listas de Más País hemos fijado el mismo límite salarial que he tenido siempre y el mismo que tiene Más Madrid", recuerda Errejón en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señalaba en una entrevista en La Cafetera de Radiocable que los miembros de Más País, la formación de Íñigo Errejón, "no se limitan el salario" como hacen en la formación morada, y que "aceptan donaciones privadas".

Fuentes de la formación de Errejón señalan a Europa Press que la 'Carta financiera' del partido, sí incluye expresamente "limitar su sueldo" y que "éste no será mayor a 3 salarios mínimos interprofesionales (SMI) en 14 pagas". Señalan que el resto del salario percibido se dona, tal y como se hace en la Asamblea de la Comunidad de Madrid

DOCUMENTO ÉTICO Y CARTA FINANCIERA

En el documento ético de la formación, al que ha tenido acceso Europa Press, se estipula además un tope máximo a las donaciones privadas, y aclaran que se renunciará explícitamente a las mismas en caso de que puedan coartar la independencia de la candidatura. Además, explican que renuncian explícitamente a los créditos bancarios, punto en el que coinciden con los morados.

Además, En la carta financiera que deben asumir todos los cargos electos y los de libre designación de Más País, se especifica que se

comprometen a limitar su sueldo, y que este no será mayor a tres 3 salarios mínimos interprofesionales (SMI) en 14 pagas.

Esa carta aclara que el restante será destinado "a las plataformas ciudadanas, fuerzas políticas de referencia o iniciativas y proyectos impulsados desde la sociedad civil que mejoren la vida de los ciudadanos de nuestro país".

Los de Errejón advierten de que en el caso de aquellas personas que tuvieran responsabilidades de gobierno con hijos o personas dependientes a su cargo, o si se diera alguna otra situación de

excepcionalidad, se valorará reglamentariamente una mejora del salario estipulado.