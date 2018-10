Escobar reclama al conjunto de IU que reconozca la opción de no apoyar al PSOE alguna vez

Actualizado 31/03/2012 18:24:10 CET

El coordinador general de Izquierda Unida en Extremadura, Pedro Escobar, ha reivindicado este sábado la opción de "no apoyar al PSOE alguna vez", en un momento en que su decisión de no impedir un gobierno del PP en su comunidad autónoma al rechazar pactar con los socialistas vuelve a cuestionarse, especialmente dentro de su propia federación, al hilo de la situación en Andalucía, donde el PP no ha obtenido mayoría absoluta para gobernar y el PSOE está negociando con IU.

"Lo único que quiero es que entre las opciones se reconozca la de no apoyar al PSOE alguna vez", ha dicho Escobar en declaraciones a los periodistas durante la reunión del Consejo Político Federal. "Alguna vez habrá que dejar caer al PSOE, que además se lo ha ganado a pulso", ha aseverado el líder de IU en Extremadura, al tiempo que ha aclarado que no se trata de "machacar al PSOE con una organización visceral y revanchista".

A juicio de Escobar, si IU tiene el "compromiso único" de "sostener al PSOE cuando se cae, y sólo cuando se cae, porque cuando ha tenido otras agarraderas nunca ha querido contar con IU", habrá gente que decida votar directamente al PSOE en vez de a la coalición. El dirigente de IU ha reconocido que éste es "un debate abierto" en el seno de la organización; "un debate muy duro", ha apostillado.