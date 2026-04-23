España celebra el desbloqueo de 90.000 millones de la UE a Ucrania y defiende que trabajó mucho para hacerlo posible

AYIA NAPA (CHIPRE), 23 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

El Gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado la decisión de los países de la Unión Europea de entregar un préstamo de 90.000 millones de euros de ayuda a Ucrania y ha recalcado el papel que ha jugado España para que estos fondos lleguen finalmente a Kiev.

Fuentes gubernamentales trasladan que el Ejecutivo español ha trabajado mucho para hacerlo posible y, por tanto, era un momento muy esperado, que se ha logrado una vez que los 27 han conseguido zafarse del veto que ejercía Hungría.

En el Gobierno, además, subrayan que España ha sido uno de los apoyos más firmes de Ucrania en su camino a la adhesión y que este proceso comenzó en diciembre de 2023, precisamente durante el semestre de presidencia rotatoria española del Consejo de la UE. "Es un honor para España que la apertura de negociaciones de adhesión de Ucrania se haya producido bajo nuestra Presidencia", dijo entonces Sánchez.

Este jueves, durante la reunión informal de líderes que se celebra en Chipre, el presidente del Consejo, António Costa, hizo un gesto a favor de Kiev asegurando que tras la aprobación del préstamo, el siguiente paso debería ser el inicio formal de las negociaciones de adhesión, con la apertura de los primeros capítulos de reformas.

Acto seguido respondió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, asegurando que están listos para iniciar las negociaciones de adhesión y pidiendo a los líderes de la UE que se lleve a cabo "cuanto antes".

GUERRA DE IRÁN

Este mismo jueves los 27 celebran una cena en la localidad costera de Ayia Napa en la que Sánchez abordará la situación en Oriente Medio y la crisis energética que ha provocado. Según indican fuentes de Moncloa, va a trasladar que, no existe solución militar para la guerra de Irán e incidirá en que este conflicto no puede tapar lo que sigue ocurriendo en Palestina.

En el Gobierno consideran que la situación en Gaza y Cisjornadia ha empeorado en los últimos meses a pesar del alto el fuego y en Líbano la tensión ha escalado con los recientes ataques de Israel.

Por tanto, Sánchez insistirá ante sus homólogos europeos que es necesario tomar "medidas eficaces" respecto a Tel Aviv como adoptar nuevas sanciones o suspender el Acuerdo de Asociación, una decisión a la que varios miembros de la UE se oponen.

Las conversaciones continuarán el viernes en la capital, Nicosia, donde se sumarán varios líderes de Oriente Próximo, los presidentes de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi; Líbano, Joseph Aoun; Siria, Ahmed al-Sharaa; el príncipe de Jordania, Al Hussein bin Abdullah II y el secreario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

El jefe del Ejecutivo español se mostrará partidario de reducir las dependencias energéticas y avanzar en electrificación tras el cierre del estrecho de Ormuz y subrayará que la UE no puede seguir siendo un "actor reactivo" ante crisis que impactan en el bienestar de sus ciudadanos y por tanto debe actuar en el plano diplomático, estratégico, económico y humanitario para estar mejor situados ante futuras crisis.