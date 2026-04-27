España condena los ataques yihadistas en Malí y reitera su compromiso con la lucha antiterrorista

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha condenado "firmemente" los ataques registrados el sábado en Malí en distintos puntos del país, incluida la capital Bamako, en los que la junta militar gobernante ha confirmado la muerte del ministro de Defensa, y ha reiterado su compromiso en la lucha contra el terrorismo.

"El Gobierno de España condena firmemente los ataques de fuerzas yihadistas perpetrados en Malí el pasado 25 de abril", reza el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el que no se menciona a los autores de los mismos, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda) y el Frente para la Liberación del Azawad (FLA, separatistas tuareg).

"España transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y a las autoridades, así como su más sincera solidaridad al pueblo de Mali", añade el escueto comunicado.

Por último, el Gobierno ha reiterado "su firme compromiso en la lucha contra el terrorismo" y ha prometido que "seguirá trabajando en favor de la paz, la prosperidad y el desarrollo de Malí y de toda la región del Sahel".

Posteriormente, el titular de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado su condena de "cualquier acto terrorista" en un mensaje en la red social X en el que ha informado de que la colonia española en Malí, en torno a un millar, "se encuentra bien y fuera de peligro".

Según el ministro, la Embajada española en Bamako "está plenamente operativa" y "los españoles que se encontraban circunstancialmente en Malí ya están todos rumbo a España", en alusión al grupo de ciudadanos que habían viajado hasta el país africano para asistir a un festival de música, incluidos los integrantes de la banda Niños Bravos.

Las recomendaciones de viaje que Exteriores publica en su página web --fechadas el pasado 30 de octubre y que siguen vigentes-- desaconsejan "el viaje a Malí bajo cualquier circunstancia", además de recomendar a los españoles que ya estuvieran en este país del Sahel que "valoren salir temporalmente". "La amenaza terrorista, la presencia de grupos criminales y el riesgo de secuestros están presentes en todo el país", advierten.