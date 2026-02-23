España condena, junto a otros 19 países, el plan de Israel para expandir su control sobre Cisjordania

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrece una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo griego, Georgios Gerapetritis, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

España ha condenado, junto a otros 19 países, las medidas unilaterales impulsadas por Israel para expandir su control sobre Cisjordania; calificando dichas actuaciones y asentamientos "ilegales" como una "violación flagrante" del derecho internacional.

"Estas decisiones forman parte de una trayectoria clara que tiene por objeto cambiar la realidad sobre el terreno y promover una anexión 'de facto' inaceptable", ha trasladado este lunes Exteriores en un comunicado, alegando que "también socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, entre ellos el Plan de 20 puntos para Gaza" y "amenazan cualquier perspectiva relevante de integración regional".

España, Brasil, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Palestina, Portugal, Qatar, Arabia Saudí, Eslovenia, Suecia, Turquía y los secretarios generales de la Liga de los Estados Árabes y la Organización de Cooperación Islámica han sido los firmantes de dicho comunicado, donde condenan "en los términos más enérgicos" estas decisiones recientes de Israel sobre Cisjordania.

"Instamos al Gobierno de Israel a que las revoque de inmediato, respete sus obligaciones internacionales y se abstenga de tomar medidas que den lugar a cambios permanentes en la situación jurídica y administrativa del Territorio Palestino Ocupado", ha solicitado el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares junto a los otros firmantes.

Argumentan que tales acciones "siguen a la aceleración sin precedentes de la política de asentamientos de Israel, con la aprobación del proyecto E1 y la publicación de su licitación", y "constituyen un ataque deliberado y directo a la viabilidad del Estado palestino y a la implementación de la solución de dos Estados".

En este sentido, han reiterado su "rechazo" a "todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino Ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este". "Nos oponemos a cualquier forma de anexión", han remarcado.

Asimismo, en vista de "la alarmante escalada de violencia" en Cisjordania, han instado a Israel a que ponga fin a "la violencia de los colonos contra los palestinos", entre otras cosas "haciendo que los responsables rindan cuentas".

"Reafirmamos nuestro compromiso de adoptar medidas concretas, de conformidad con el derecho internacional, para combatir la expansión de asentamientos ilegales en territorio palestino y las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión", han sentenciado.

CREACIÓN DE UN ESTADO PALESTINO INDEPENDIENTE

Por otro lado, han destacado --en "el mes sagrado del Ramadán"-- "la importancia de preservar el 'statu quo' histórico y jurídico en Jerusalén y sus Santos Lugares", reconociendo "el papel especial que desempeña la custodia histórica de los hachemitas": "Condenamos las reiteradas violaciones del 'statu quo' en Jerusalén, que constituyen una amenaza para la estabilidad regional".

Por otra parte, piden a Israel que "libere inmediatamente los ingresos fiscales retenidos a la Autoridad Palestina". "Esos ingresos deben transferirse a la Autoridad Palestina, de conformidad con el Protocolo de París, y son vitales para la prestación de servicios básicos a la población palestina en Gaza y Cisjordania", explican.

"Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con el logro de una paz justa, completa y duradera en Oriente Medio sobre la base de la solución de dos Estados, en consonancia con la Iniciativa de Paz Árabe y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, sobre la base de las fronteras del 4 de junio de 1967 (...). Sólo mediante la creación de un Estado palestino independiente, soberano y democrático se podrá lograr la coexistencia entre los pueblos y los Estados de la región", han concluido.

El Gobierno israelí aprobó el pasado 15 de febrero una iniciativa que incluye la designación como "terrenos del Estado" extensos territorios de Cisjordania y amplía sus competencias en esta parte de Palestina.

Cisjordania --incluida Jerusalén Este-- y la Franja de Gaza fueron ocupados militarmente por Israel en la guerra de 1967 junto con los Altos del Golán sirios. En total, en Cisjordania viven unos 700.000 colonos judíos, parte en colonias consideradas legales por Israel y parte en asentamientos considerados ilegales incluso por el Gobierno israelí, si bien el Derecho Internacional considera que todos ellos son ilegales y la colonización es un crimen de guerra.