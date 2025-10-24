España negocia con Alemania su apoyo a la oficialidad del catalán en la UE

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz (i), en el Palacio de la Moncloa - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

España y Alemania han acordado este viernes abrir un diálogo bilateral para llegar a una solución sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea, uno de los acuerdos entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

"Nuestros dos gobiernos han acordado hoy abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la solicitud española de que sus lenguas cooficiales distintas al español sean reconocidas como oficiales en la UE de forma que sea aceptable para todos los estados miembros".

Así queda recogido en un comunicado conjunto de España y Alemania, al que ha tenido acceso Europa Press, al día siguiente de que Junts anunciase la convocatoria de una consulta a sus militantes para decidir si rompe relaciones con el PSOE.

Alemania era hasta ahora uno de los países reticentes a incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE, un paso para el que es necesaria la unanimidad de los 27 Estados miembro.

