España propone que la UE desempeñe algún papel en la misión que tome el relevo a FINUL en Líbano a final de año

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Ricardo Rubio - Europa Press

BRUSELAS, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha planteado que la UE asuma algún tipo de papel en la misión que, a juicio de España, debería tomar el relevo a la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL) una vez expire su mandato a finales de este año.

Así lo ha expresado Albares tras reunirse en Luxemburgo, en los márgenes del Consejo de Asuntos Exteriores europeo, con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, a quien ha trasladado el apoyo de España a la integridad territorial y la soberanía de su país en un momento en que está en curso una operación militar en el sur por parte de Israel contra el partido-milicia chií Hezbolá.

Uno de los temas que ambos han abordado es la situación de la FINUL, en la que España participa con un contingente de más de 600 militares que "están realizando una labor encomiable", ha explicado el ministro, incidiendo en la necesidad de que haya algún tipo de misión que dé continuidad a la labor que realiza, aunque "no sea exactamente igual".

En este sentido, ha dicho que va a pedir a sus colegas europeos que "la Unión Europea se implique y se implique también dentro de esa misión que tome el relevo de FINUL". "Incluso si las negociaciones tienen éxito, si el alto el fuego se consolida, seguirá siendo necesario que haya durante un tiempo una misión que tome el relevo de FINUL", ha esgrimido el titular de Exteriores.

Para Albares, "es impensable que FINUL termine" y después "haya un vacío, mucho más en el contexto actual". La propuesta, ha explicado, es que esa misión cuente con el mandato de la ONU y la UE se involucre, como ya hace en otras misiones con bandera de la ONU.

Según ha precisado, ya ha "intercambiado con algunos países de manera informal" sobre este asunto pero aún no ha habido "la discusión en sala, veremos como va". Con todo, ha aclarado que "hay varios países que también ven con buenos ojos que la Unión Europea como tal esté involucrada como la ha estado en otros escenarios".

Por otra parte, el ministro ha indicado que también ha trasladado a Salam el respaldo de España a las conversaciones entre Israel y Líbano auspiciadas por Estados Unidos, confiando en que "todas las partes acudan de buena fe" para que se consolide el alto el fuego en vigor y se pueda avanzar hacia la paz.