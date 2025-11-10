España y Reino Unido acuerdan profundizar en su colaboración bilateral, el apoyo a Ucrania y la paz en Gaza

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homóloga británica, Yvette Cooper, se han reunido este lunes en Londres y han acordado seguir reforzando las relaciones bilaterales entre los dos países, así como en el apoyo a Ucrania, la seguridad europea y en favor de la paz en Gaza y Oriente Medio.

Así lo ha indicado el jefe de la Diplomacia española en sendos mensajes de X tras este encuentro que sigue al que el presidente Pedro Sánchez mantuvo el pasado mes de septiembre con el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, para la firma del Marco Bilateral Estratégico entre ambos países.

En virtud de ese acuerdo, España y Reino Unido se comprometen a profundizar en la colaboración y la cooperación en un amplio abanico de temas estructurados en siete apartados: crecimiento sostenible, política exterior y de desarrollo, relaciones entre ambas sociedades, política climática y energética, seguridad y defensa europea, cooperación judicial y migración, y transporte.

Además, la cita en Londres ha servido para que los dos responsables de Exteriores analicen las oportunidades que se abren para los ciudadanos británicos y españoles y la nueva etapa para Campo de Gibraltar y Gibraltar tras el pacto sellado entre la Unión Europa y Reino Unido el pasado mes de junio.

PICARDO HABLA CON LA MINISTRA DE EXTERIORES

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha mantenido esta mañana una larga conversación con la ministra de Asuntos Exteriores británica antes del almuerzo de trabajo en Londres de ésta con Albares.

La conversación se ha centrado en todas las cuestiones pendientes, mientras continúan los trabajos para ultimar el texto legal del Tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea, tras el acuerdo alcanzado en junio sobre la futura relación de Gibraltar con la UE.

"Ambos estamos plenamente comprometidos a garantizar que el texto legal definitivo del Tratado refleje adecuadamente el acuerdo alcanzado en junio y salvaguarde los intereses de Gibraltar en todos los aspectos. Las conversaciones avanzan con cautela y determinación, y sigo siendo optimista en cuanto a que llegarán a buen puerto", ha declarado Picardo en un comunicado distribuido por el Gobierno de Gibraltar.