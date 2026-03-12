España ve "ilegal" la orden de Israel de evacuar el sur de Líbano y condena los ataques "indiscriminados" de Hezbolá

(I-D) El ministro de Exteriores, José Manuel Albares , durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha calificado de "ilegal", "injustificada" y "totalmente desproporcionada" la orden de Israel de evacuar a la población del sur de Líbano; y ha condenado los ataques de Hezbolá e Irán contra territorio israelí.

"España expresa su total rechazo a la orden ilegal e injustificada del ejército israelí de evacuación de la población civil al sur del río Zahrani, totalmente desproporcionada y contraria al derecho internacional", ha trasladado este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado, recogido por Europa Press.

Así se ha expresado el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares, después de que las Fuerzas Armadas israelíes hayan ampliado la orden de evacuación emitida para la población del sur de Líbano para incluir ahora una zona situada al norte del río Litani, dirigiendo así la petición a los residentes de áreas situadas al sur del río Zahrani, más al norte.

Ante ello, el Ejecutivo ha exigido "el fin de estas acciones" así como "el pleno respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano"; y ha apuntado que España proveerá un nuevo paquete de ayuda financiera de 9 millones de euros para "paliar el sufrimiento del pueblo libanés y la crisis de refugiados".

"Frente a la catástrofe humanitaria que continúa agravándose, España reitera su solidaridad (...) y mantiene su más firme compromiso con el cumplimiento íntegro de la Resolución 1701 y su respaldo al mandato de FINUL, exigiendo a todas las partes el respeto de la seguridad del contingente desplegado", esgrimen.

Exteriores ha condenado así los "intensos" ataques lanzados por Israel contra el Líbano y particularmente contra su capital Beirut, "sobre zonas densamente pobladas, causando numerosas víctimas entre la población civil".

Asimismo, ha condenado los ataques "indiscriminados" de Hezbolá contra territorio israelí: "España reconoce los esfuerzos del Gobierno del Líbano para alcanzar el monopolio de la fuerza por parte del Estado y condena los ataques indiscriminados de Hezbolá contra Israel, que pueden provocar una nueva espiral de violencia y sufrimiento".

El partido-milicia chií libanés Hezbolá anunció este miércoles el lanzamiento de la Operación Paja Devorada, tras lo que atacaron con misiles a bases militares de Israel.

ALBARES CONVERSA CON SUS HOMÓLOGOS EN ORIENTE MEDIO

Albares ha mantenido hoy una amplia ronda de conversaciones diplomáticas con sus homólogos de los países más afectados por la desestabilización regional en Oriente Medio. Además de trasladarles el apoyo y la solidaridad de España, el ministro ha explorado iniciativas diplomáticas para la desescalada y la negociación.

Por el momento, el ministro ha hablado con los titulares de Exteriores de Arabia Saudí, Qatar, Líbano, Omán y Bahréin, pero no se descartan más contactos en las próximas horas y días.