Espinosa vaticina resultados electorales "por debajo de las expectativas" para quienes "dificultan" las negociaciones

Archivo - El presidente de la Fundación Atenea y exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Atenea y exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha vaticinado este miércoles un futuro resultado electoral "por debajo de las expectativas" para los partidos que "ponen más dificultades que facilidades" en las negociaciones, en referencia a las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"Los partidos que están llamados a llegar a una coalición de gobierno y a cambiar las cosas, si no lo hacen, si ponen más dificultades que facilidades(...) obtendrán resultados por debajo de sus expectativas", ha esgrimido Espinosa de los Monteros en declaraciones a Europa Press, antes de un acto organizado por la Fundación Atenea.

Asimismo, el que fuera portavoz de Vox en el Congreso ha expresado que en una negociación tiene que haber "cesiones por parte de ambos lados" pero que si se percibe que "no contribuyen a una solución, sino que hacen que el problema sea más grave" no lograrán, en su opinión, los resultados que esperan.

Finalmente ha previsto que aquellos que "faciliten los cambios y propongan alternativas" serán, bajo su punto de vista, los que obtengan "mejores resultados".

El presidente de la Fundación Atenea, que ha presentado el informe 'Soluciones al problema de las pensiones', ha tildado como un problema "invisible y elefantesco" que el Estado "deba hasta seis veces lo que produce en un año".