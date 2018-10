Estatuto.- Secretario PSPV dice que en la Comisión intentarán "acercar posiciones" y confía en que se "esté a la altura"

Actualizado 27/01/2006 21:41:30 CET

VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, afirmó hoy que en la reunión de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que tendrá lugar el próximo miércoles y en la que se abordará la reforma del Estatuto Autonomía de la Comunidad Valenciana "intentaremos acercar posiciones" y, en este sentido, mostró su confianza en que "haya capacidad de estar a la altura de las circunstancias" porque, destacó, "sería bueno para todos".

Pla realizó estas declaraciones en un encuentro con los medios de comunicación tras asistir a un acto en el que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, entregó la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a Joaquina Sánchez, funcionaria de la Universitat de Valencia.

El líder del PSPV insistió en que desde esta formación existe "vocación" y "voluntad" de que este Estatuto que, dijo, "está considerado por todos, incluso por el PP, como un buen estatuto, pueda ser aprobado y, por tanto, no rechazado por más gente que la que lo va a apoyar inicialmente".

En este sentido, incidió en que es "evidente" que "las posiciones de inflexión vienen dadas por la capacidad de poder sumar a más gente" y, al respecto, opinó que "sería muy positivo que el PP hiciera un esfuerzo por que esto pasara".

Por ello, Joan Ignasi Pla destacó que en la reunión del próximo miércoles su partido tratará de "acercar posiciones". "Creemos que lo que está planteándose para sumar a más gente a este proyecto no es en absoluto un tema que pueda ser perjudicial para el acuerdo que tuvimos con el PP", resaltó.

De este modo, mostró su confianza en que "haya capacidad de estar a la altura de las circunstancias en este caso" porque, tal y como subrayó, "sería bueno para todos".

Preguntado por si se negociarán las enmiendas en esta comisión, Pla afirmó que "es lo que toca" porque el Congreso de los Diputados es "el ámbito que representa la soberanía del pueblo español tantas veces invocada por el PP de la Comunidad y de España. Es un ámbito en el que se puede avanzar en lo que para mí tendría que ser un acuerdo", incidió.

UN ESTATUTO MAS COMODO PARA TODOS

Pla recordó que dos de las enmiendas planteadas "ayudarían, y así lo ha manifestado EU y muchísimos colectivos y organizaciones de esta Comunidad, a hacer este Estatuto más cómodo y mejor para todos" y, por tanto, aseveró, "creemos que es un buen ámbito para que el PP reflexione claramente si vale la pena tirar por la borda todo un gran proceso que hemos construido, de un Estatuto que hasta ahora ha sido calificado de excelente por parte del PP" y, a su juicio, "es un buen estatuto y un buen instrumento" y "nosotros lo que queremos es mejorarlo".

Joan Ignasi Pla resaltó que el PP ya conoce la posición del PSOE que se basa en "la vocación de mantener el acuerdo básico que entendemos que se mantiene y la vocación de sumar a más gente". En su opinión, lo que ocurre es que "en los últimos tiempos, el PP está quedándose más solo en muchos lugares y está manteniendo posiciones demasiado invariables e inflexibles que denotan que no está al ritmo que la sociedad española y valenciana exige".

Asimismo, dijo que "cualquiera puede pensar que después de un proceso de reflexión y de ver como la mayor parte de organizaciones y entidades valoran que nuestro Estatuto no incorpore una limitación que no tiene ningún Estatuto nada más que el nuestro, puede ser positivo. Si eso no es suficiente motivo para el PP, ellos tendrán que valorar todo el esfuerzo y todo el camino que hemos hecho hasta ahora y si por esa cuestión puntual frustran las expectativas de mucha gente", aseveró.

El secretario general del PSPV declaró que lo que ha hecho este partido respecto al Estatuto es "algo coherente y positivo" para que "más gente pueda incorporarse a nuestro Estatuto. Ahora depende del PP", concluyó.