Esteban insta a "defender la institucionalidad" en Cataluña y dice que "no todo es admisible" en las protestas

Publicado 16/10/2019 10:24:27 CET

Dice que hay que intentar que "la cosa no se desborde" hasta el 10N porque "hacer algo efectivo antes, no es realista"

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, espera que no continúe la violencia "muy puntual" registrada en las protestas por la sentencia del 'procés', y ha considerado que "lo que hay que hacer es una defensa absoluta de la institucionalidad y de que no todo es admisible". Además, ha apelado a intentar que "la cosa no se desborde, por parte de unos y de otros, hasta que pasen las elecciones" del 10 de noviembre porque "hacer algo efectivo antes no es realista".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que le "preocupa" la situación en Cataluña, donde confía en que la violencia, que "algo ha asomado" en las últimas horas y "todavía es muy puntual", no continúe. No obstante, ha reconocido que "siempre puede haber personas o grupos interesados en que las cosas se deriven al ámbito violento".

El dirigente jeltzale ha opinado que la sociedad catalana tiene que poner "la vista a un medio-largo plazo y no dejarse llevar por aquellos que quieran empantanar las cosas y, sobre todo, convertir una protesta pacífica, multitudinaria, en algo violento".

Preguntado por el llamamiento del presidente de la Generalitat a movilizarse, el dirigente del PNV ha señalado que "la faceta activista del president Torra es de sobra conocida" y, tras indicar que entiende "el punto de sentimiento y reacción", ha remarcado que "hay que hacer una defensa absoluta de la institucionalidad porque es lo que te da una base como pueblo, y luego hacer otras cosas".

De este modo, ha insistido en que "no habría que perder el punto de vista de la defensa de la institucionalidad y no todo es admisible tampoco en la protesta".

Esteban ha señalado que los dirigentes catalanes no pueden "permanecer al margen del sentimiento social", pero "lo que no puede consentir la propia institución, los Mossos, la Generalitat es que se produzcan disturbios en las calles, se hagan barricadas...". "Ellos son los responsables del orden público y los más interesados son las propias instituciones catalanas en que no se produzcan altercados y que se conduzca la protesta de una manera pacífica", ha añadido.

Por otro lado, ha reiterado que la sentencia del 'procés' es "muy negativa" y establece unas penas que considera "una respuesta de Estado más que otra cosa".

Asimismo, ha censurado que, "por poner un castigo ejemplarizante y que la condena no fuera pequeña, se ha exagerado el tipo y lo han abierto de una manera sin medida". En este sentido, ha advertido de que conlleva "unas consecuencias de interpretación a futuro que pueden ser terribles".

UN PROBLEMA POLÍTICO

El dirigente del PNV ha advertido de que en Cataluña existe "un problema político" que hay que "abordarlo, quieran o no", porque "ésa es la solución". Asimismo, ha remarcado que no entendería "medidas de excepcionalidad como las que está proponiendo el propio presidente y más enfáticamente Pablo Casado y otras instancias", como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

En todo caso, ha opinado que, debido al periodo preelectoral, "esperar algo del Gobierno o de otras fuerzas políticas antes del 10 de noviembre será bastante complicado". Tras recordar que "Sánchez nos ha llevado a este 10 de noviembre en unas fechas que sabíamos que iba a salir la sentencia", ha augurado que "clarificar cómo puedan encauzarse o no las circunstancias en cuanto a este problema lo tendremos que ver después del 10 de noviembre".

Esteban ha dicho no saber en qué pueden derivar hasta entonces las protestas que se están produciendo en las calles de Cataluña y ha insistido en que "la violencia lo único que puede hace es dar argumentos a aquellas personas que no quieran reconocer que existe un problema político en Cataluña". Por ello, ha reiterado su apuesta por la "defensa de las instituciones y demostraciones de protesta con absolutas formas pacíficas y rechazo a las personas que intenten complicar la situación".

En cuanto al margen de acción política, ha indicado que "los canales tienen que estar abiertos, hay que intentarlo", pero ha opinado que "lo que hay que hacer es intentar que la cosa no se desborde, por parte de unos y de otros, hasta que pasen las elecciones el 10 de noviembre" porque, a su entender, "hacer algo efectivo antes del 10 de noviembre no es realista".

Finalmente, ha afirmado que, por su parte, le gustaría "ver cuanto antes en la calle" a las personas condenadas y ha explicado que le sorprendió que el presidente Pedro Sánchez aludiera al "cumplimiento íntegro de la sentencia", tras conocerse su contenido.

En este sentido, ha apuntado que, por ello, puede entenderse también "cumplimiento íntegro del ordenamiento jurídico y por tanto acceso a beneficios penitenciarios". De este modo, ha advertido de que, si lo que se pretendía "decir era cumplimiento íntegro de todos los años que les han caído, sería una injusticia comparativa con el resto de personas que hayan podido ser sentenciadas por otro tipo de delitos" y, además, sería "un sinsentido político".