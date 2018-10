Esteban (PNV) admite que en Euskadi podría producirse el debate de Cádiz si se rompieran acuerdos con Arabia Saudí

Publicado 17/09/2018 12:26:33 CET

Cree "complicada" la ruptura de "lazos" con el país árabe por posibles repercusiones y que debería ser "un movimiento" de todo Occidente

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha admitido que en Euskadi podría producirse el debate que ha surgido en Cádiz si se rompieran acuerdos con Arabia Saudí porque la Comunidad Autónoma Vasca tiene "cierta" trayectoria en industria armamentística, aunque "no al nivel de otros lugares del Estado". A su juicio, es "complicada" la ruptura de "lazos" con el país árabe por posibles repercusiones, no sólo económicas, y cree que debería ser "un movimiento" de todo "el bloque occidental" o internacional.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que le sorprendió que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "saliera de esa manera" para apuntar que se paralizaba la operación de la entrega de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, que había comprometido el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Lo veíamos todos, que la relación en ese ámbito con Arabia Saudí era muy profunda y que iba a haber sectores, y todos pensamos rápidamente en los astilleros, que iban a verse afectados. Por tanto, me parece un tanto inocente, porque muchas veces no depende tanto de la voluntad tomar una decisión, y de si algo es negro o blanco, sino de la realidad en la que estás metido", ha apuntado.

Por ello, cree que "es muy difícil para el Gobierno romper los acuerdos con Arabia Saudí en estos momentos en el plano comercial en muchos aspectos, no solo en el aspecto militar, sino también en otros aspectos en el ámbito civil, que son inversiones muy importantes en los dos sentidos".

Además, ha recordado que también está el ámbito de la seguridad con el tema del yihadismo, "que hay una relación de los servicios de seguridad de los Gobiernos occidentales con el de Arabia Saudí". "En blanco y negro es muy fácil tomar la decisión. Ahora bien, ¿quien tuviera que tomar la decisión, también el ciudadano de a pie, la tomaría sin protestar ante determinados rebotes económicos que podrían producirse o de otro tipo?. Pues yo creo que todos tendríamos las dudas", ha indicado.

El representante del Grupo Vasco en el Congreso ha manifestado que "es complicado" y es una situación que, "si lo que se quiere es seguir rompiendo lazos, no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser llevada en el tiempo y con una cierta estrategia en materia, no solo de seguridad, sino también económica y de relaciones exteriores".

"A partir de ahí, luego cada país tiene que montar su camino", ha añadido, para recordar las críticas que supondría para el Ejecutivo central la ruptura con Arabia Saudí.

"Estaría chupado decir: 'venga, fuera, rompemos todo'. ¿Eso eliminaría las bombas?, ¿eliminaría las bombas?, ¿eliminaría, por ejemplo, que las bombas salgan de un puerto?. Ahora ya no están saliendo de Bilbao, por ejemplo, con toda la bronca que se montó, pero están saliendo de otro puerto muy cercano", ha apuntado.

UN MOVIMIENTO OCCIDENTAL

Aitor Esteban considera que éste debería ser, en todo caso, un movimiento "occidental o a nivel internacional". "Además, ¿por qué estamos criticando a Arabia Saudí, que es un Gobierno que no es precisamente santo de mi devoción y he protestado por sus actitudes intolerantes y antidemocráticas, y no determinadas ayudas a otros países que también están haciendo auténticas barbaridades dentro de su territorio?. Lo estamos focalizando en un punto y, la verdad, el mundo no es blanco o negro, es gris", ha subrayado.

En esta línea, ha dicho que "es muy complicado, y un Gobierno tiene que tomar decisiones". "Por eso, sabía que, cuando la ministra dijo lo que dijo, iba a haber problemas, iba a haber un rebote y entiendo que al Gobierno no le resulte cómodo. Pero estoy seguro de que le pasaría a este Gobierno o a cualquier de otro color, no es sencillo, y además, estas decisiones, se deben tomar con una perspectiva a larga distancia y tendría que ser todo el bloque Occidental".

El dirigente ha insistido en que no está tan "chupado" que se pueda "cortar todo con Arabia Saudí", hacer caer el régimen de ese país y convertirlo en una democracia.

AFECCIÓN EN EUSKADI

Preguntado por si "los rebotes económicos" de los que habla afectarían a Euskadi, ha respondido que no sabe "exactamente" si la Industria vasca se vería afectada. "Pero no voy a ocultar que hay una cierta industria militar, no al nivel que hay en otros lugares del Estado, pero sí hay una cierta industria armamentística, alguna de tecnología puntera, y otra más común", ha indicado.

Aitor Esteban ha recordado que "Euskadi siempre ha sido un país con una cierta trayectoria en estos ámbitos". Por ello, cree que "seguramente" podría darse en la Comunidad Autónoma Vasca el debate que se ha producido en Cádiz, donde la paralización de la entrega de bombas a Arabia Saudí habría afectado a los trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando.