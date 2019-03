Esteban (PNV) cree que España y la Iglesia católica deben hacer una reflexión sobre "las formas" de la colonización

Publicado 27/03/2019 14:28:51 CET

También se la reclama a López Obrador por "las matanzas" de indígenas tras la independencia mejicana, y que fomente su cultura y lenguas

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados por Vizcaya, Aitor Esteban, ha afirmado que sería "bueno" que España y la Iglesia católica realicen una reflexión dirigida a los indígenas sobre "las formas en las que se hizo la colonización" en México.

El dirigente jeltzale se ha referido, de esta forma, a la petición que ha realizado el presidente mejicano, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI para que España "reconozca y pida perdón" por los "abusos" cometidos en la conquista de México.

Tras recordar que éste es un debate que López Obrador ya impulsó durante su campaña electoral, cree que "está en clave mejicana". No obstante, ha dicho que, con motivo de la conmemoración de 500 años de la llegada de Hernán Cortés a la isla de Cozumel en 1519 y la culminación de la conquista del imperio azteca en 1521, "no estaría mal que España presentara, si no unas disculpas, sí unas reflexiones sobre las formas en las que se hizo la colonización", pero más dirigidas a los indígenas que al presidente mejicano.

PETICIONES A LÓPEZ OBRADOR

"Creo que no cuesta nada y sería bueno, como debería hacer también la iglesia católica, tal como pidió Andrés Manuel López Obrador", ha explicado, para reclamar también al máximo representante de México que el Estado Mejicano aborde su propia reflexión.

"Porque, después de la independencia mejicana se hicieron matanzas --como la del pueblo Yaqui--, y hoy en día, a pesar de que a veces hay una política pseudoindígena de cartón piedra, la política real de impulso de las culturas, de afirmación de la personalidad indígena y sus lenguas, porque sigue habiendo millones de indígenas en el país, no tienen una legislación y un presupuesto real detrás", ha concluido.

Por ello, ha considerado que estas cuestiones deberían ser "un compromiso" por parte de México, "si todo se quiere hacer con cierta normalidad en esta conmemoración".