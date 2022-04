Esteban (PNV) cree "sorprendente e inusual" la fiscalización que se hará de las cuentas de la Casa Real

BILBAO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree "sorprendente e inusual" la fiscalización que se hará de los gastos de la Casa Real por el Tribunal de Cuentas, establecida en el decreto que aprobó este pasado martes el Consejo de Ministros, y ha destacado que, además, todavía queda pendiente "la inviolabilidad" del Rey, "que es el 'quid' de la cuestión".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que se debe actuar con la Casa Real como con cualquier otra institución del Estado. "A mí me ha sorprendido que, por una parte, la manifestación pública del patrimonio la hace el rey voluntariamente. La ha podido hacer ahora y no vuelve a repetirlo. En segundo lugar, me sorprende que la institución tenga que hacer un convenio con el Tribunal de Cuentas, cuando el resto las instituciones no lo tienen que hacer", ha añadido.

También ha dicho que le sorprende que, "siendo el presupuesto de la Casa Real aprobado dentro del presupuesto conjunto por el Parlamento español, a quien se vaya a remitir el informe sea a la Casa Real y no al Parlamento español para que lo fiscalicen".

"Me parece que sorprendente, inusual", ha asegurado, para considerar que, luego, "queda pendiente todo el asunto la inviolabilidad, que es el 'quid' de la cuestión".