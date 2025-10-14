Ester Muñoz pide a los diputados del PP no caer en las "provocaciones" de Sánchez y vigilar los pasos del Gobierno

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz (2i), a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

En una reunión a puerta cerrada, recuerda a los suyos que no podrá haber ausencias del Pleno sin tener confirmado el voto telemático

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido a los diputados del PP no caer en las "provocaciones" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la izquierda, y vigilar los pasos y las iniciativas que presenta el Gobierno y el PSOE en la Cámara, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así lo ha reclamado Muñoz a los suyos en una reunión a puerta cerrada con el Grupo Popular celebrada poco antes del inicio de la sesión plenaria de esta semana. Se trata de una cita habitual de los 'populares' para repasar el orden del día, a la que pocas veces asiste la portavoz por coincidir con la Junta de Portavoces y la rueda de prensa posterior.

Muñoz, que tomó las riendas del Grupo Popular en el Congreso a primeros de julio y se está reuniendo de forma individual con los diputados del PP, ha saludado el trabajo que realizan en la Cámara y en sus respectivas provincias y ha destacado que con los que ha podido hablar hasta ahora lo que han hecho ha sido pedirle "más trabajo".

Dicho esto, ha reclamado a los parlamentarios del PP estar pendientes de las iniciativas y los pasos del Gobierno y el PSOE, máxime cuando, según fuentes 'populares', hay muchos anuncios y propuestas que son repetidas y declaraciones que son directamente "mentira", según las fuentes consultadas.

Después de un par de semanas con el debate sobre el aborto --Sánchez ha anunciado que el Gobierno inicia este martes el primer trámite para blindar el aborto en la Constitución--, Muñoz ha solicitado a los diputados del PP no entrar en "las provocaciones de la izquierda y sus socios" ni "tampoco en sus insultos", según fuentes de la formación.

VE "NERVIOSISMO" EN EL GOBIERNO POR LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Según Muñoz, Sánchez y el PSOE están cada vez "más nerviosos" por la corrupción que rodea al Gobierno, al partido y al entorno familiar del presidente del Gobierno. El PP volverá a pedir cuentas al Gobierno por las investigaciones que le afectan durante la sesión de control de este miércoles, que coincide con la citación de nuevo ante el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos a raíz de las revelaciones del último informe de la UCO de la Guardia Civil.

La portavoz del Grupo Popular ha asegurado que los ministros se dedican en las sesiones a "insultar" y "gritar" al PP pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, solo para el Pleno para realizar recriminaciones al Grupo Popular, han añadido las mismas fuentes.

Además, Muñoz ha señalado ante sus diputados que hay que vigilar el voto en todo momento. "El tuyo y el de al lado porque cada voto es necesario ahora que los socios del Gobierno se la juegan cada dos por tres", han resumido fuentes presentes en el encuentro.

EL VOTO TELEMÁTICO

La portavoz del Grupo Popular ha explicado que ningún diputado se podrá marchar si no se ha confirmado el voto telemático, ya que, a su entender, la presidenta del Congreso lo otorga o no dependiendo de quién lo pida.

Así, fuentes del PP han subrayado que este martes, por ejemplo, en la Mesa se ha concedido el voto telemático a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, para acudir a un acto del partido griego Syriza.

Hace una semana, el diputado del PP Guillermo Mariscal se convirtió en protagonista ante la posibilidad de que su voto fuera clave en la votación de la Ley de Movilidad Sostenible, si bien en el último momento el Gobierno llegó a un acuerdo con Podemos.

Mariscal se encontraba de luna de miel en México y ese tipo de viajes privados no están dentro de los supuestos para conceder el voto telemático. En mayo la Mesa sí que concedió el voto telemático al socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis para asistir a la final de la Conference League que enfrentó al Betis con el Chelsea en Polonia, pero porque asistía como miembro de este órgano.