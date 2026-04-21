Ester Muñoz responde a Vox que el PP no "boicotea" el acuerdo extremeño y que es "coherente" con lo firmado

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 31 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha respondido este martes a Vox que el PP no está "boicoteando" el acuerdo que ambas formaciones han suscrito en Extremadura para que María Guardiola sea investida presidenta sino que es "coherente" con lo firmado en ese pacto y con lo que dice públicamente.

Así se ha pronunciado después de que la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, haya denunciado que líderes regionales del PP, como Juanma Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso, están "boicoteando" el acuerdo suscrito para Extremadura, al tiempo que ha advertido a los 'populares' de "consecuencias" si no cumple con el concepto de "prioridad nacional".

Muñoz ha señalado que el PP no "boicotea" los acuerdos sino que llega a pactos para "llevarlos a cabo". A su entender, el PP ha demostrado su "voluntad de diálogo" y es "coherente" con lo que han pedido los extremeños en las urnas.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Muñoz se ha felicitado por ese acuerdo en Extremadura entre PP y Vox --cuyo debate de investidura arranca esta misma tarde-- y ha dicho que "es bueno para los extremeños".

"Creo que se ha llegado a un acuerdo positivo", ha enfatizado, para añadir que el futuro Gobierno extremeño de Guardiola se va a ocupar de "las prioridades y las preocupaciones que tienen los extremeños".

"SOMOS COHERENTES CON LO QUE DECIMOS Y LO QUE HACEMOS"

Al ser preguntada por las declaraciones de Vox vinculando la prioridad nacional a los que hayan nacido en España, Muñoz ha indicado que "cuando uno va al documento del acuerdo", en la "página 18 y en el punto de Seguridad, Libertad y Prioridad Nacional, se hace claramente referencia al arraigo de las personas".

"Por lo tanto, yo no sé qué está diciendo Vox, lo desconozco. Lo que yo sí sé es que el Partido Popular dice lo que dice textual y literalmente el acuerdo", ha afirmado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular.

En cuanto a las declaraciones de Vox acerca de primero los nuestros y después los demás, Muñoz ha recalcado que para el PP "lo primero es la ley" y "la nación". "Yo creo que eso está claro y se ve reflejado prácticamente en nuestro acuerdo y, por lo tanto, somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos", ha apostillado.

EL PP LLEVA EL PACTO EXTREMEÑO A UNA MOCIÓN DE VOX VÍA ENMIENDA Ante la enmienda del PP a la moción de Vox sobre servicios públicos que se debate este miércoles en el Congreso, en la que incorpora lo acordado en Extremadura, Muñoz ha señalado que su partido ha presentado esa enmienda porque quiere que se refleje "el espíritu" de ese pacto al que han llegado en esa región.

"Y, de hecho, lo tenemos prácticamente literal en nuestra enmienda", ha dicho, para añadir que la moción de Vox no recogía con la misma literalidad el acuerdo extremeño. En su enmeinda, el PP insta, entre otras medidas, a priorizar el acceso a ayudas, subvenciones, prestaciones públicas así como el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social a quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, inspirándose en el principio de prioridad nacional.

Muñoz ha dejado claro que ahí no se refieren a la sanidad sino a los servicios públicos, subrayando que esa "prioridad nacional" entra dentro de "un principio de legalidad y de jerarquía normativa". "Es decir, nada que se haga en Extremadura va a estar fuera de la ley", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que cuando el PP habla de prioridad nacional se refiere al arraigo y ha indicado que es "algo que ya hacen la mayoría de los ayuntamientos de este país en muchas de las ayudas y de prestaciones que ofrecen".

A su entender, "es lógico y normal que tú priorices a las personas que tienen un arraigo en el territorio". "Y por tanto lo que estamos proponiendo es no solo legal sino que además, yo creo que es justo y creo que va en la orientación necesaria", ha zanjado.