La Eurocámara pide a Bruselas que estudie el acoso en la universidad en Cataluña en su informe sobre Estado de Derecho

BRUSELAS, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles a la Comisión Europea que estudie el acoso que sufren por sus posiciones políticas actores académicos y asociaciones estudiantiles en la universidad en Cataluña y que quede reflejado en el informe sobre la situación del Estado de Derecho.

Tras un debate en la comisión, la presidenta de Peticiones, Dolors Montserrat, ha decidido dar curso a la queja y se pondrá en contacto con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para que "tenga en cuenta" esta situación en el capítulo relativo a España en el informe sobre Estado de Derecho.

Igualmente, la Eurocámara pedirá explicaciones al Ministerio de Educación por lo que considera una posible vulneración de la libertad de expresión y de ideología, así como el derecho de reunión.

Este paso se desprende de la denuncia de la plataforma 'Universitaris per la Convivència', que agrupa a más de 200 profesores universitarios de Cataluña, sobre el hostigamiento a las posiciones no independentistas en el contexto académico catalán, poniendo como ejemplo el acoso a grupos estudiantiles como S'ha Acabat!, cuya expulsión del registro de asociaciones fue revertido por la justicia.

Frente a la comisión, la peticionaria Isabel Fernández Alonso, ha reclamado investigar la violación de derechos fundamentales en el contexto de la universidad, aparte de velar por el principio de neutralidad institucional tras denunciar la "connivencia evidente" de las instituciones en Cataluña con estas prácticas.

De lado de la Comisión Europea, un representante ha considerado que la denuncia toca cuestiones de derechos fundamentales pero ha recalcado que para que intervenga Bruselas debe existir un vínculo entre el caso y el derecho comunitario. En este sentido, ha recordado que los contenidos docentes y los sistemas educativos en la UE son autónomos y competencia de los Estados miembros, que deben garantizar el respeto a estos derechos.

En el debate solamente han participado eurodiputados de partidos de la derecha española, que han exigido un mayor papel del Ejecutivo europeo ante situaciones como la denunciada. En este sentido, la parlamentaria 'popular' Rosa Estaràs ha enfatizado la falta de neutralidad de las universidades catalanas, criticando que las autoridades no condenen los incidentes e incluso no intervengan las fuerzas de seguridad ante situaciones de acoso.

De lado de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua ha calificado de "hechos graves" el boicot que sufrió ella misma en la Universidad Autónoma, donde iba a participar en unas jornadas sobre temas europeos. "Querían impedir a toda costa que diéramos la charla", ha asegurado, alertando de un "régimen populista, identitario y ultranacionalista" en Cataluña que intenta generar una "espiral de violencia y normalizar el acoso".

Por parte de Vox, Hermann Tertsch ha criticado que Bruselas "despache la situación como si no le compete", criticando un supuesto doble rasero con respecto a países como Hungría, "donde sí se atribuye competencias para hacer injerencias masivas". Así, ha mandado un mensaje de alarma sobre la "represión" que sufre "todo aquel que no esté en la narrativa ultranacionalista". "Esto no se da en ningún país democrático", ha zanjado.