Euskadi pedirá al TSJPV autorización para exigir el certificado covid en actividades de ocio nocturno o restauración

Todos los municipios con más de 150 casos por 100.000 habitantes deberán suspender o posponer actividades que no cumplan las medidas preventivas

VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno Vasco solicitará autorización al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para la exigencia del certificado covid en determinadas actividades ligadas al ocio nocturno o restauración. Además, todos los municipios con más de 150 casos por 100.000 habitantes deberán suspender o posponer temporalmente la celebración de actividades en las que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha dado a conocer las nuevas medidas dirigidas a municipios cuyas tasas de incidencia acumulada superen los 150 casos por 100.000 habitantes dirigidas a evitar eventos multitudinarios o a reforzar las medidas para su celebración segura.

Las nuevas medidas "adaptadas a las circunstancias actuales de la pandemia" estarán recogidas en una nueva orden que se publicará y entrará en vigor este miércoles, 17 de noviembre, y que complementará la que ya está en vigor. En paralelo, el Departamento de Salud solicitará esta semana autorización al TSJPV para la exigencia del certificado covid en determinadas actividades.

Sagardui ha informado que se está valorando su uso para personas mayores de 12 años en establecimientos de ocio nocturno; en establecimientos o lugares donde se desarrollen actividades musicales y de baile como conciertos; o en restaurantes donde puedan coincidir simultáneamente grupos grandes de personas con aforo autorizado superior a 50 comensales.

Según ha explicado, se valoran estos ámbitos porque se dan condiciones que aumentan de manera "muy significativa el riesgo de transmisión de virus" como la retirada de la mascarilla para consumo de alimentos o bebidas; ruido que obliga a alzar la voz y, por tanto, incremento de emisión de aerosoles; permanencia de pie y en consecuencia mayor circulación; relajación en las medidas; o dificultad de ventilación al ser espacios cerrados muchos de ellos.

"Estas son algunas de las razones por las que se han seleccionado estos lugares. Debemos esperar la respuesta del TSJPV cuando les remitamos la consulta", ha señalado.

Sagardui ha recordado que también hay otras comunidades autónomas que están solicitando al Gobierno central que se establezca en el Estado el marco que permita el uso generalizado del certificado covid como se ha hecho en otros países europeos.

Preguntada sobre qué respuesta espera el Ejecutivo del TSJPV, Sagardui ha señalado que esperarán la decisión del tribunal "desde el más absoluto respeto" y "entendiendo que son conocedores y partícipes de la situación de la pandemia en Euskadi". "Con total confianza de que harán una valoración oportuna de nuestros argumentos y de nuestra solicitud", ha señalado.

NUEVAS MEDIDAS PARA MUNICIPIOS

El Departamento vasco de Salud considera que es necesario adoptar medidas complementarias a las ya previstas en el anexo de la orden del 6 de octubre para aquellos municipios cuyas tasas de incidencia acumulada superen los 150 casos por 100.000 habitantes.

En concreto, se plantea suspender o posponer temporalmente la celebración de todas aquellas actividades, independientemente de su ámbito, en las que las autoridades municipales prevean que no se puedan garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas previstas en la Orden 6 de octubre de 2021.

Además, pide poner "especial interés" en aquellas actividades que lleven vinculada la ingesta de comida y bebida, ya que "facilita el no uso de la mascarilla, incrementando el riesgo de divulgación del virus".

En aquellos eventos que se organicen manteniendo las medidas preventivas, tanto en espacios interiores como al aire libre, el Gobierno Vasco subraya que se deberá realizar un "refuerzo de las medidas".

En concreto, se debe aumentar el espacio destinado al público en aquellos lugares donde se prevean concentraciones; establecer pasillos de tránsito para facilitar el flujo ordenado de personas; y delimitar los espacios destinados a la venta y consumo de alimentos y bebidas.

Cuando sea posible, organizar las actividades en el exterior. En este sentido, ha indicado que las actividades al aire libre son las más seguras y el riesgo de contraer o transmitir la covid-19 es mayor en espacios cerrados y con mucha gente.

Sagardui ha informado que el Departamento de Salud enviará el boletín epidemiológico dos veces por semana --lunes y jueves--, lo que servirá para conocer la situación de los municipios, facilitar la labor de los ayuntamientos y "concienciar a la población sobre su implicación en la evolución de la pandemia".

"El Departamento de Salud establece un marco y los ayuntamientos, conocedores de las circunstancias y situación de cada municipio, pueden establecer medidas sustanciados de la orden", ha explicado antes de subrayar que la comunicación de todas las instituciones con el Departamento de Salud y el Gobierno es "fluida".

Además, el Gobierno Vasco pondrá en marcha "acciones comunicativas" para dar a conocer las medidas preventivas para frenar o evitar los contagios "con el objetivo de no volver atrás".

Preguntada sobre si se van a adoptar nuevas medidas para recintos deportivos en referencia la ausencia de mascarillas en un partido de pelota, ha recordado que estos recintos ya tienen medidas en vigor y que lo que es necesario es "que se cumplan".

"OLA DE LOS NO VACUNADOS"

La titular de Salud ha subrayado que la vacunación ha supuesto "un antes y un después" y ha recordado que se ha alcanzado una cobertura del 91% de la población diana. "Los datos de cobertura en general son buenos pero debemos ir al detalle para entender lo que en algunos países de Europa ya han llamado la ola de los no vacunados", ha señalado.

En este sentido, ha informado de que el 17% de la población de entre 30 y 39 años; el 21% de entre 20 y 29 años; y un 13% de personas entre 16 y 19 años no han recibido la pauta completa. "A estos datos hay que añadir que el colectivo menor de doce años no ha podido vacunarse al no existir vacuna pediátrica", ha recordado.

Sagardui cree "importante cruzar estos datos con los de la incidencia de los contagios" y ha explicado que si se observa la progresión de la enfermedad por grupos de edad, se ve mayor incidencia en menores de 12 años y en grupos de 30 y 39 años.

Según ha explicado, la pandemia progresa con una velocidad de crecimiento "preocupante", y ha informado que la razón de tasas y el crecimiento en más de un 50% de las tasas de las dos semanas anteriores sugieren un crecimiento "acelerado" de la pandemia.

"La previsión para los próximos días es que sigamos creciendo. La presión hospitalaria asociada a este repunte no está adquiriendo los niveles que se han visto anteriormente todavía, pero saben que es un impacto algo más tardío. Es esencial frenar la progresión de la pandemia antes de que vaya a mayores", ha pedido.

Preguntada por la vacunación entre los trabajadores de Osakidetza, ha señalado que es "muy alta" y está "contenta" con ella, aunque le gustaría que fuera del cien por cien, si bien ha recordado que la vacuna actualmente no es obligatoria.

Con una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 196,25 casos por 100.000 habitantes, 116 pacientes en planta y 27 en las UCI, Sagardui ha reconocido que Euskadi está "mejor que hace un año" cuando registraba una incidencia acumulada de más de 824 casos, 145 personas en UCI, 516 hospitalizados en planta y no había acceso a la vacuna.

"Hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo de la sociedad pero no vamos bien. Los contagios aumentan y la tendencia sigue siendo ascendente. Debemos tomar medidas ya para no volver atrás", ha reiterado.