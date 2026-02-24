El ex número dos de Marlaska será citado a propuesta de Vox en la comisión de investigación del Senado sobre la dana

Archivo - El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 25 de octubre de 2024, en Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez será citado en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión política de la dana después de que el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, haya aprobado la proposición de Vox, según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press.

La propuesta de citación se enmarca en la ampliación de los trabajos del organismo, que en la tarde de este martes ha aceptado, asimismo, llamar a comparecer al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, como había solicitado Vox.

Rafael Pérez fue nombrado secretario de Estado de Seguridad el 17 de enero de 2020, después de desempeñar las funciones de jefe de Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y dejó el cargo el 28 de mayo de 2025 alegando motivos personales.

Le sucedió en el cargo Aina Calvo, que ostenta el cargo en la actualidad.