El exdirectivo de SEPI José Ángel Partearroyo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) José Ángel Partearroyo ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que no recibió presiones en el rescate de la aerolínea y ha rechazado irregularidades en el proceso.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, Partearroyo ha ratificado este martes lo que declaró en la comisión en el Senado que investigaba la gestión del 'holding' estatal sobre las diferentes operaciones con Air Europa y Plus Ultra, en la que ya negó cualquier tipo de irregularidad.

El exdirectivo de la SEPI ha testificado durante tres horas ante Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de su presunta mediación para la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea en pandemia.

Asimismo, Partearroyo ha defendido que la concesión de la ayuda a Plus Ultra fue un proceso normal y ha asegurado que no recibió presiones políticas para acelerar el rescate, al tiempo que ha señalado que no conoce a Zapatero ni a su socio Julio Martínez Martínez, también imputado en esta causa.

En el Senado, Partearroyo aseguró que a él personalmente no le trasladaron "ningún tipo de urgencia" con esta operación, explicando que fue una de las primeras empresas que había presentado su solicitud y había que seguir el orden e insistió en que se siguió el "procedimiento normal".

"En la operación de Plus Ultra y en todas las operaciones que se hicieron a partir de que estuviera en vigor el acuerdo marco de asesores financieros y jurídicos, por lo menos en las operaciones que yo llevé, no había informes internos porque se decidió que no hacían falta porque estaban ya los asesores externos. Había mucha carga de trabajo en SEPI y no se hicieron informes", aseguró Partearroyo.

Tras él, ha declarado como testigo el exdirector financiero de Plus Ultra, Félix Martínez, que ha indicado que no tiene conocimiento del procedimiento porque fue despedido de la aerolínea en 2018.