Exdirector de Carreteras niega conocer a Aldama y muestra sorpresa por la lista de obras públicas que manejaba

Afirma que su dirección no decidía la contratación de empresas y que no hubiera permitido a Koldo García intervenir en cuestiones técnicas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ex director general de Carreteras del Ministerio de Transportes Javier Herrero ha asegurado este martes en el Senado que no conoce a Víctor de Aldama, al que ha tachado de "personaje", a la vez que se ha declarado sorprendido por el listado de obras públicas en carreteras que ha aportado el empresario al Tribunal Supremo, añadiendo que "sí parece que es información del Ministerio".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', el ex alto cargo de Transportes ha querido dejar "claro" que con el presunto conseguidor de la trama no ha tenido relación "en ningún momento" y no había oído su nombre.

Aunque no ha querido descartar que haya coincidido en algún acto con el empresario investigado: "Es posible, pero no soy consciente, ni recuerdo incluso ni haberle saludado o haber intercambiado palabra alguna", para insistir en que no ha tenido ninguna relación: "No conozco a ese señor".

"ME DEJA PERPLEJO"

"Nuestro trabajo es fundamentalmente de carácter muy técnico. Entonces, estos personajes que pueden estar pululando por el mundo como Aldama y estas situaciones me dan mucha pena, y si me lo permiten, quiero reivindicar el papel de los técnicos y los ingenieros, la buena gestión que hacen los funcionarios", ha añadido.

Sobre los documentos que Aldama ha entregado al Supremo, con listados de obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras, Herrero ha afirmado que por lo que ha podido ver en los medios, aunque "se ve fatal", es "un listado que sí parece que es información del Ministerio".

"Me deja perplejo", ha reconocido, antes de precisar que la Dirección General de Carreteras no tenía la competencia de contratar, sino que "el órgano de contratación es la Secretaría de Estado", y de subrayar que él no ha hecho nada reprochable.

RELACIÓN CON KOLDO

Herrero ha dicho que conoció a Koldo García el día de 2018 que le llamó el entonces ministro José Luis Ábalos para nombrarle director general de Carreteras porque estaba en el "antedespacho" y ha negado que el que fuera asesor ministerial o el propio Ábalos le dieran indicaciones para adjudicar obras a determinas empresas.

"Le atendía, pues no puede ser de otra manera, pero en ningún caso le permitía, bajo ningún concepto, yo creo que no se le ocurrió nunca. Pero vamos, tampoco le hubiera dado posibilidad en absoluto a cualquier tema de carácter técnico", ha indicado.

El ex alto cargo ha dudado de que Koldo fuera quien le recomendó para el puesto porque no se conocían, al ser preguntado por un correo en el que el exasesor mencionaba su nombre y decía que había sido apartado varios años por socialista.

Ha definido a Koldo como una persona "voluntariosa", ha limitado su relación a "profesional" y ha expresado "perplejidad" porque pensaba que "era una persona humilde en el sentido de pocos medios económicos", que tenía un perfil que no era el que está viendo ahora en los medios de comunicación.

Cuestionado por unas obras adjudicadas en la provincia de Ávila por más de 25 millones de euros y que investiga un juzgado por presunto amaño, Herrero ha descartado presiones suyas y ha asegurado que garantizó "la máxima competencia posible".