La exdirectora del CNI asegura que la actuación sobre Sergi Sabrià (ERC) se realizó con autorización del Supremo

Archivo - Paz Esteban en una intervención pública en su etapa como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) - EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press - Archivo

MADRID/BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ex directora del CNI Paz Esteban ha señalado este viernes que la actuación sobre el exdirigente de ERC y excargo del Govern Sergi Sabrià se realizó según lo autorizado por el magistrado del Tribunal Supremo encargado de conocer las actividades del servicio de inteligencia.

El que fuera excargo del Govern compareció en 2023 ante la jueza de instrucción número 23 de Barcelona para ratificar la querella presentada y dar detalles del espionaje con el programa israelí Pegasus.

Paz Esteban se ha limitado a explicar que la intervención del CNI sobre el investigado Sergi Sabrià se realizó con el aval del Supremo, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.

La exdirectora del CNI ha comparecido ante los juzgados con anterioridad por otras denuncias similares de afectados del uso del programa Pegasus, como el expresidente catalán Pere Aragonés, el eurodiputado Jordi Solé o empresarios vinculados a Tsunami Democràtic, entre otros.

El Gobierno cesó a Paz Esteban como directora del CNI en mayo de 2022, tras poco más de dos año en el cargo y otros siete meses antes que ejerció de jefa interina, en medio de las denuncias por el espionaje con Pegasus destapado por 'Citizen Lab'.