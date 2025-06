Exmagistrado del TC denuncia "falseamiento" de la Constitución y "abuso" del decreto como problemas de la democracia

El presidente del Senado reivindica jueces "libres de presiones y señalamientos" para que no haya "sensación de impunidad"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, ha denunciado este lunes el "falseamiento" de la Constitución y el "abuso" del decreto ley, en manos del Gobierno, como "problemas" y "defectos" de la democracia española.

Así lo ha hecho durante la presentación en el Senado del libro 'Los ángulos muertos del Estado de Derecho', indicando que "toda Constitución es susceptible de mejoras", si bien ha añadido que, a su juicio, la arquitectura institucional española "está muy bien".

"Los problemas que tenemos hoy en nuestra democracia constitucional, tanto de orden político como en el Estado de Derecho, obedecen no tanto a defectos de la Constitución, de la arquitectura del sistema, cuanto a la inaplicación o falseamiento de la propia Constitución", ha expresado.

Al hilo, Aragón ha criticado que otro de los problemas actuales, de "orden normativo", es "el deterioro de la ley, el abuso del decreto ley, el deterioro del procedimiento legislativo".

El magistrado emérito ha defendido que el Estado de Derecho es "absolutamente fundamental" para la existencia de una democracia constitucional, así como "la lealtad por parte de las instituciones, el decoro institucional, la concordia como fermento espiritual que hace no tener al adversario político como enemigo, donde no se encanalle la vida pública".

Y eso, ha proseguido, "requiere del consenso para los grandes asuntos fundamentales del Estado, para darle estabilidad al sistema y mayor legitimidad".

"Pero como última barrera, como algo absolutamente imprescindible, tiene que regir el Estado de Derecho. Sin el Estado de Derecho no hay seguridad jurídica, no hay tranquilidad económica ni social, no hay libertades, hay despotismo", ha resaltado.

El catedrático ha señalado que no hay Estado de Derecho sin independencia judicial y que los controles jurisdiccionales tienen que estar a cargo de jueces y magistrados "solventes e independientes". "Tenemos riesgos en esos planos", ha advertido.

INDEPENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES

También ha estado presente el expolítico Miquel Roca, uno de los 'padres' de la Constitución, que ha señalado que la crítica al modelo constitucional es "necesaria y positiva", subrayando que "la diversidad ideológica no debería impedir reforzarlo", ya que es "susceptible de mejora y perfeccionamiento".

"El Estado de Derecho reclama de una crítica libre desde visiones ideológicas distintas y legítimas pero que examinen en todo momento la vigencia de los objetivos constitucionales", ha agregado el abogado.

Las posiciones ideológicas diferentes son la base del modelo, ha dicho, para señalar que "la independencia de las instituciones sólo reclama no dejarse secuestrar por aquellas".

Asimismo, ha comentado que no cree que los problemas que se relacionan con los ángulos muertos del Estado de Derecho español "estén muy muertos", ya que los ve "muy vivos y muy activos".

Por su parte, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha abogado por un "poder judicial fuerte, libre de presiones y de señalamientos", porque, de lo contrario, "los derechos y libertades pueden quedar condicionados y crecer la sensación de impunidad", lo que "aumenta la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema".

"Y justamente es el sistema, el buen sistema, lo que nos ha permitido llegar hasta hoy con la referencia del lugar desde el que partíamos", ha afirmado.

Rollán ha apostado por "reforzar" la separación de poderes y no avanzar por la "senda de descrédito", que "conduciría a un deterioro democrático". "Sostener el Estado de Derecho es una tarea de cada uno de nosotros, es necesario arrimar el hombro", ha emplazado.