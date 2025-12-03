Los expertos coinciden: El Gobierno no hará nuevas concesiones a Marruecos sobre el Sáhara porque sería "muy impopular"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el jefe de Gobierno del Reino de Marruecos, Aziz Akhannouch (d), se dan la mano durante el acto de firma de acuerdos tras la reunión plenaria de la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este jueves en Madrid una cumbre bilateral con Marruecos en la que el margen de maniobra del Ejecutivo para brindar nuevos gestos y concesiones respecto al Sáhara Occidental, tras el respaldo al plan de autonomía marroquí, es reducido, de ahí que los expertos no vaticinen que puedan producirse grandes anuncios.

Sánchez ya dio su respaldo al plan presentado por Marruecos en 2007 para la antigua colonia española en una carta que remitió en marzo de 2022 a Mohamed VI, en la que sostuvo que era "la base más seria, creíble y realista" para una solución al conflicto.

Aquella misiva inauguró una nueva etapa en la relación, que se escenificó en un primer encuentro entre el presidente del Gobierno y el rey alauí en abril de ese año y que tuvo su continuidad en la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat en febrero de 2023, y un nuevo encuentro entre Sánchez y Mohamed VI en febrero de 2024.

En todas esas ocasiones, el jefe del Ejecutivo reafirmó ese posicionamiento, a pesar de que tanto desde la oposición como desde sus socios se ha criticado reiteradamente el giro respecto al Sáhara y se ha reclamado al Gobierno que dé marcha atrás.

Desde entonces, otros países han secundado el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, entre ellos Francia, que lo considera como "la única base" para resolver la cuestión, pero ninguno hasta el nivel de Estados Unidos, que en la recta final del primer mandato de Donald Trump reconoció la soberanía de Rabat sobre la antigua colonia española.

NO HABRÁ NUEVOS GESTOS

Los expertos consultados por Europa Press coinciden en que a buen seguro a Marruecos le gustaría que España siguiera los pasos de Estados Unidos o al menos de Francia, pero no ven probable que se produzca en las circunstancias actuales un gesto de este tipo, principalmente por el coste interno que tendría.

Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano, no prevé nuevas concesiones respecto al Sáhara por parte del Gobierno ya que "sería extremadamente impopular en España y Marruecos sabe que no puede pedirle eso al Gobierno español".

"Ya el giro dado en 2022, teniendo en cuenta la posición histórica de España, es suficiente concesión", valora en declaraciones a Europa Press. En su opinión, el Gobierno mantendrá "un perfil bajo" sin dar más protagonismo a la cuestión del Sáhara, consolidando el paso dado en 2022 pero "sin hacer nuevas concesiones".

Además, Molina advierte de que una eventual apertura de un consulado en la antigua colonia --como han hecho una treintena de países, mayoritariamente africanos que reconocen la soberanía marroquí-- "ni siquiera sería interesante para Marruecos", ya que en este territorio "hay saharauis con posibilidad de convertirse en españoles y hay incluso intereses españoles todavía".

"No creo que dé el paso de hacer un reconocimiento más contundente", coincide Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, que tampoco vaticina que "haya nuevas concesiones".

En declaraciones a Europa Press subraya que la cesión de la gestión del espacio aéreo sobre el Sáhara, uno de los asuntos con los que se ha especulado ya que Marruecos quiere asumir una labor que ejerce actualmente España y sobre el que está trabajando un grupo de trabajo, "tendría que ver con el reconocimiento legal" del Sáhara como territorio marroquí.

Tampoco ve factible que España acceda a abrir un consulado ya que "eso solo se puede hacer una vez que se ha reconocido formalmente la soberanía marroquí sobre el territorio".

NO SE PUEDE CEDER EN CUESTIONES EN LAS QUE NO HAY COMPETENCIA

De forma similar se expresa Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "España no puede hacer concesiones en temas en los que no tiene competencias, como la asignación del control aéreo o de las zonas de salvamento marítimo del Sáhara Occidental porque dependen de organismos internacionales", subraya.

"Un paso en esa dirección sería un error diplomático mayúsculo que deterioraría la imagen que España se ha ganado defendiendo el Derecho Internacional en Palestina", advierte en declaraciones a Europa Press, en referencia al hecho de que el Gobierno ha sido uno de los abanderados en esta última cuestión al dar el paso del reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024 junto con Irlanda y Noruega.

Barreñada considera que la carta de Sánchez "fue el peaje exigido por Rabat para volver a normalizar las relaciones bilaterales" tras la crisis suscitada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, aquejado de COVID, pero más allá de que se pactó una hoja de ruta --"que es lo que interesaba realmente a Madrid"--, "desde entonces poco ha cambiado respecto al Sáhara". "En Naciones Unidas España no menciona la autonomía", subraya.

Además, sostiene que tampoco el hecho de que Estados Unidos reconozca la marroquinidad del Sáhara "se ha traducido en nada concreto" y resta valor a la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, por mucho que Marruecos esté ahora "envalentonado" y quiera venderlo como un éxito rotundo. "Rabat aprovecha el momento actual de diplomacia 'trumpista' que hace ruido pero que no contribuye para nada a resolver los problemas", valora.

A MARRUECOS NO LE INTERESA PRESIONAR MÁS A ESPAÑA

Por otra parte, Fernández considera que ahora "a Marruecos le interesa más bien consolidar lo que han ganado más que seguir apretando" en la cuestión del Sáhara. Según subraya, España desempeña un labor importante aunque discreta en el seno de la UE, tanto a nivel gubernamental en el Consejo Europeo, como en la Eurocámara, con la delegación socialista.

Se refiere con ello a la reciente votación en el Parlamento Europeo respaldando el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que salió adelante por un único voto y con el respaldo de los socialistas españoles y que prevé que los productos procedentes del Sáhara Occidental no vengan etiquetados como tales, sino con los nombres de las regiones de El Aaiún y Dajla.

"Creo que esa función del Gobierno español y del PSOE y sus europarlamentarios sigue siendo esencial" para Marruecos, sostiene esta experta.

Tanto ella como Molina consideran que ahora que el plan de autonomía marroquí ha cobrado un mayor respaldo como resultado de la resolución del Consejo de Seguridad del pasado 31 de octubre, España podría desempeñar un papel ayudando en el proceso de negociación.

Dicha resolución llama a las partes a entablar "conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política definitiva y aceptable para todas ellas que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental", al tiempo que "reconoce que una verdadera autonomía podría ser el resultado más factible".

En opinión del investigador de Elcano, la postura adoptada por el Gobierno --que no cree que el PP revierta si llega al poder-- brinda la oportunidad a España de "tener un papel protagonista buscando una auténtica solución de autonomía" y ayudando a De Mistura en la negociación "y en general a que Marruecos se tome en serio su propia propuesta". "No creo que esto ocurra", admite sin embargo.

A su vez, Irene Fernández valora que puesto que ahora parece que Marruecos podría desarrollar su propuesta --en 2007 presentó un documento de tres folios-- como le está pidiendo la ONU pero sobre todo Estados Unidos, esta se vería "sin duda beneficiada si países como España con un estado autonómico avanzado y con un papel histórico central en el conflicto, la apoyan abiertamente, dicen que ha sido un gran avance y que es un comienzo muy prometedor para las negociaciones".