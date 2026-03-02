Exteriores baraja "todas las opciones con garantías razonables de éxito" para evacuar a españoles por tierra y aire

Un mostrador de facturación de Iberia en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). Iberia defiende la legalidad y la necesidad operativa de su nuevo suplemento por facturación de equipajes "con forma irregular", - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está barajando "todas las opciones con garantías razonables de éxito" para proceder a la evacuación de aquellos de los 30.000 españoles que se encuentran en Oriente Próximo y que se han visto afectados por la escalada militar de los últimos días en la región.

Aunque el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había incidido esta mañana en que el espacio aéreo de la mayoría de estos países estaba cerrado y por tanto "ningún país se está planteando en estos momentos ninguna repatriación" ante la imposibilidad de aterrizar y despegar, posteriormente fuentes de su Ministerio han aclarado que se están sopesando todas las opciones.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y sus embajadas en Oriente Medio están barajando todas las opciones para poder evacuar tanto por vía terrestre como por vía aérea al mayor número de españoles que se encuentran bloqueados en la zona", han asegurado las fuentes.

Desde Exteriores han puesto de relieve la complejidad de las eventuales evacuaciones, ya que podrían conllevar "un número elevado de ciudadanos" habida cuenta de que solo en Emiratos Árabes Unidos --el país más castigado por los ataques de represalia de Irán tras la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás-- hay actualmente 13.000 españoles.

Además, añaden, al margen de que la mayoría de los espacios aéreos estén cerrados, "por vía terrestre las distancias son muy grandes". Así, por ejemplo, entre Dubai y Riad, la capital de Arabia Saudí, hay más de 1.000 kilómetros por carretera, "sin que además haya plena garantía de que a la llegada el espacio aéreo esté abierto".

Con todo, el Ministerio "está evaluando y barajando todas las opciones de evacuación, tanto aérea como terrestre, con garantías razonables de éxito de la operación" para poder ayudar a los españoles a regresar.

Asimismo, también "se está en contacto con las compañías aéreas para aprovechar cualquier ventana de oportunidad de que los vuelos comerciales se retomen y dar posibilidad de salida también por esa vía al mayor número posible de compatriotas", han remachado las fuentes.