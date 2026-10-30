Exteriores eleva a 51 los extranjeros afectados por el accidente de Urda de 23 nacionalidades distintas

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha actualizado las cifras de los ciudadanos extranjeros afectados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo): 51 personas de 23 nacionalidades distintas, entre las cuales figuran dos fallecidos.

Según fuentes de Exteriores, durante la mañana de este viernes constan 18 ciudadanos extranjeros que salieron ilesos del accidente, 2 fallecidos, 9 heridos y 22 cuya situación queda pendiente de recopilar información.

Diferentes países están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para intentar localizar a varios de sus ciudadanos que viajaban en los trenes que impactaron durante la mañana de este miércoles en el término municipal de Los Yébenes (Toledo).

Portugal ha confirmado este viernes la muerte de uno de sus nacionales en un breve comunicado del Ministerio de Exteriores portugués donde señala que el fallecido es un hombre, aún no identificado, que viajaba "en uno de los convoyes involucrados en el accidente" en Urda.

"Portugal lamenta profundamente las muertes y lesiones resultantes de este trágico accidente en España, y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con el pueblo y las autoridades españolas", ha zanjado.

De esta forma, el ciudadano portugués se convierte en el segundo extranjero cuya muerte ha sido confirmada tras el siniestro. Argentina confirmó el miércoles el fallecimiento de una persona, posteriormente identificada como una mujer de 32 años, según medios del país sudamericano.

Australia, cuyo Gobierno ha confirmado que dos de sus ciudadanos iban en los trenes implicados en el accidente, ha recalcado que está en contacto con las autoridades locales para intentar localizarlos y obtener información sobre su estado.

SÁNCHEZ DESTACA LA LABOR CON LOS CONSULADOS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido también a esta situación en su comparecencia en urda (Toledo) tras reunirse en el Cecopi con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el ministro Fernando Grande-Marlaska y el resto de autoridades que están al frente de la crisis.

Sánchez en un primer momento ha hablado a primera hora de este viernes de la posibilidad de que haya afectados de 27 nacionalidades distintas, aunque Exteriores ha informado más tarde de que, por el momento, le constan 23 nacionalidades.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha explicado que su Gobierno está en coordinación con todos los consulados de los países con posibles víctimas "para que tengan la información más pronta y detallada posible sobre sus nacionales".

PASAJEROS SURCOREANOS Y JAPONESES

Los gobiernos de Japón y Corea del Sur han activado medidas de seguimiento y asistencia a sus ciudadanos afectados por el accidente. El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha confirmado que entre los pasajeros había ciudadanos de Corea del Sur que resultaron heridos.

La Embajada surcoreana en España ha enviado a un cónsul al lugar del siniestro para evaluar la situación de sus nacionales y prestar asistencia consular, incluido el apoyo para su atención médica y traslado.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha informado de que el Gobierno español le ha comunicado que dos ciudadanos nipones figuran en la lista de pasajeros de los trenes accidentados, sin especificar su estado. Las autoridades japonesas trabajan para confirmar su situación y han asegurado que mantienen su compromiso con la protección de sus nacionales.

DOS ITALIANOS Y UN MEXICANO DESAPARECIDOS

También las autoridades italianas han señalado que dos nacionales figuran como desaparecidos, tras rebajar el balance inicial de tres, de un total de nueve italianos que viajaban a bordo de los trenes y que son residentes en España.

Del mismo modo, la embajada filipina ha informado de que hay un nacional herido de carácter leve que fue trasladado este miércoles al hospital. Asimismo, el Gobierno de México confirmó este jueves que al menos un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y otros siete han resultado heridos de carácter leve.