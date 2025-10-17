Muere a los 75 años el mediático abogado Emilio Rodríguez Menéndez

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido a los 75 años de edad después de una trayectoria profesional marcada por su presencia en causas mediáticas desde finales del siglo pasado.

Según han confirmado este viernes a Europa Press fuentes de su entorno, Rodríguez Menéndez ha muerto en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela de Madrid, donde estaba ingresado.

Rodríguez Menéndez, que nació el 16 de octubre de 1950 en la capital, representó entre otros a 'El Dioni', el célebre guardia de seguridad que robó un furgón con trescientos millones de pesetas en el verano de 1989.

En 2008, el letrado se fugó de la Justicia española y huyó a Argentina. Tras denegar el país sudamericano su extradición, éste volvió libremente a España al estar los delitos prescritos.

Fue condenado a dos años de cárcel por difundir un vídeo que atentaba contra la intimidad del periodista Pedro J. Ramírez y a cuatro años por estafar a unos inversores con un falso negocio en Argentina de compra-venta de petróleo.