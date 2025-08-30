Una fallecida y dos heridos tras la colisión de dos vehículos en la A-4 en Carmona

CARMONA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido y otras dos personas, de las que no han trascendido datos, han resultado heridas en una colisión entre dos vehículos ocurrida en la madrugada de este sábado, en el kilómetro 50 de la autovía A-4 a su paso por el término municipal de Carmona (Sevilla), en sentido Córdoba.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el siniestro se produjo sobre las 6,20 horas, cuando varios ciudadanos alertaron al 112 de una colisión en la que uno de los coches había volcado, otro había chocado con el primero y se había producido un incendio, además de que había personas atrapadas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, servicios sanitarios del 061, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras. Los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una mujer y han indicado que otras dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado heridas en este accidente y evacuadas a un centro hospitalario.