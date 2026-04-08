Un fallo en el voto telemático del Senado provoca retrasos en el Pleno y obliga a llamar a los senadores uno por uno

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las votaciones en el Pleno del Senado de este miércoles se han retrasado varios minutos como consecuencia de un fallo en el sistema electrónico, lo que ha obligado a la institución a ponerse en contacto con cada uno de los senadores que tenían la autorización para emitir este voto.

Así lo ha anunciado el presidente del Senado, Pedro Rollán, durante la sesión plenaria de este miércoles, donde ha explicado que el fallo se ha provocado a la hora de validar el voto telemático de algunos senadores, originando un retraso de casi una hora.

Entre las votaciones de este miércoles destacan una proposición de ley de Junts sobre trámites administrativos u otra propuesta de ley del PP sobre los homenajes a etarras.