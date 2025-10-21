Feijóo, tras absolver la Justicia colombiana al expresidente Uribe: "Una gran alegría, se ha hecho justicia"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este martes que la Justicia colombiana haya absuelto al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos y ha añadido que "se ha hecho justicia".

En concreto, el Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto a Uribe del delito de soborno de testigos por el que fue condenado en agosto de este año a doce años de prisión domiciliaria, tras considerar el juez Manuel Antonio Merchán que en el primer fallo no se acreditaron las pruebas suficientes para acusarle.

"No se acreditó que Álvaro Uribe Vélez hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal. La sala revocará la condena impuesta y lo absuelve por el delito de soborno en actuación penal", ha fallado el juez.

Feijóo ha saludado que "los tribunales colombianos absuelvan al expresidente Uribe" y ha dicho que es "una gran alegría". A su juicio, "se ha hecho justicia".

"Colombia, un país clave para España, volverá pronto a ser un ejemplo de libertad y democracia", ha declarado el presidente del Partido Popular en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.