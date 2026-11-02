Feijóo acusa a Sánchez de estar pendiente de las encuestas tras la tragedia de Urda y ofrece gestión: "Yo si sé hacerlo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios, en la sede del PP, a 30 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que "aún no se han entregado todos los cuerpos" tras el accidente de Urda (Toledo) pero el Gobierno de Pedro Sánchez está centrado en los sondeos "para ver si les perjudica o no el cese" del ministro de Transportes, Oscar Puente. Tras recalcar que "la frivolidad" y las "bravuconadas" no resuelven los problemas, ha presumido de su experiencia de gestión y ha dicho que España "necesita alguien que sepa gobernar". "Y con toda humildad digo: yo sí se hacerlo", ha proclamado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional que ha celebrado en la sede nacional de PP, que ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda y en el se ha brindado una prolongada ovación a la exministra Fátima Báñez, una de las fallecidas en ese siniestro ferroviario.

Feijóo ha afirmado que decidir si se cesa o no al ministro de Transportes por lo que "digan las encuestas" evidencia el "nivel moral de esta gente, que es ninguno". "Aún no han entregado todos los cuerpos a las familias y están con sondeos para ver si les perjudican o no el cese del ministro", ha criticado.

Además, ha censurado que este martes sea el ministro Puente el que vaya a comparecer en la Diputación Permanente del Congreso cuando, a su juicio, el que debería dar "la cara" es el presidente del Gobierno, quien ya debería haber cesado al titular de Transportes.

CONVOCA EL PAÍS A UNA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el día 29 de noviembre España "elegirá un mejor Gobierno" porque "no es España la que falla, es su Gobierno". "Ya no es que sea evidente de que sean buenos gestores, es que dudo de que sean buena gente. Esta actitud es infame, cruel y ruin", ha aseverado.

Tras asegurar que el PP ofrece "gestión, rigor y experiencia", ha explicado que su objetivo no es "destruir al rival" sino "la reconstrucción nacional". "Y a eso convoco a todo el país. Volver otra vez a levantarse", ha manifestado.

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