Feijóo acusa a Sánchez de romper el contrato social con España y pide una mayoría "a la altura" para una reconstrucción

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del Campus FAES 2026, en la Fundación Ortega Marañón, a 25 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes una mayoría social "a la altura" para llevar a cabo una "auténtica reconstrucción nacional" y "renovar el contrato social" con los españoles que el Gobierno de Pedro Sánchez ha "roto" al dejar "pasar los problemas" sin actuar y sin "asumir ninguno" como, a su entender, se ha visto con la vivienda, el apagón o los incendios.

"Lo que se ha roto en España es el contrato social que alimenta la confianza en el Estado", ha afirmado Feijóo, que ha subrayado que él quiere "convocar a los españoles a renovar" ese contrato social que, a su juicio, "sustenta a cualquier democracia".

Así se ha pronunciado en la clausura del Campus FAES 2026 que se celebrado esta semana en Madrid --bajo el título 'América Latina en transformación: consecuencias para la Unión Europea'--, que ha contado previamente con los discurso del expresidente José María Aznar y el secretario general de la fundación y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos.

"ESTOY DISPUESTO A DESGASTARME POR ESPAÑA"

Feijóo ha confesado que toda su vida he intentado ser un presidente "libre" y ha añadido que a estas alturas de su vida no va "a cambiar". "Mi única ambición es reconstruir mi país; no tengo una carrera que por construir ni una salida posterior que buscar", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que está dispuesto a "desgastarse por España" desde que el primer minuto de su mandato y a "hacer todo lo que hay que hacer". "Convocaré a los españoles para liderar un cambio profundo", ha prometido.

El líder del PP ha indicado que los ciudadanos "tienen que volver a tener un Gobierno que cumpla con su deber de protegerles, siempre y en toda circunstancia". Y ha añadido que para que España "vuelva a ser un país con orden y con seguridad, ha de ser siempre un socio fiable, pero nunca una nación subordinada".

Además, ha explicado que su objetivo no termina con echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, sino con "acabar con todo lo que representa: la mentira y la supervivencia política como único propósito en el ejercicio del poder".

En su discurso, ha aludido al hostigamiento que, según las informaciones publicadas esta semana, ha vivido la juez de Badajoz Beatriz de Biedma, que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez. "Vivimos bajo un Gobierno con menos principios que algunos clanes del crimen organizado. Literalmente", ha exclamado, para recalcar que "el final del sanchismo está siendo muy grotesco" pero no deben "dejar pasar ni uno más de sus desmanes".

En este punto, Feijóo ha apostado por "volver a fortalecer el Estado de Derecho"; "restaurar las instituciones", con "jueces independientes, Fiscalía independiente, órganos reguladores independientes"; y "devolver a los ciudadanos una Administración que sólo defienda el interés general", con obligaciones tan básicas como presentar Presupuestos cada año o celebrar un Debate del Estado de la Nación.

AVISA QUE "NADA ESTÁ HECHO TODAVÍA"

Feijóo ha señalado que para renovar ese contrato social "en el que todos los españoles cuenten" se dirigen a esa "gran convocatoria nacional", en alusión a las elecciones generales. "Yo lo hago con seguridad, pero sin triunfalismo. Nada está hecho todavía. Lo hago con preocupación por España, pero con ilusión y con ganas. Y sobre todo lo hago con un objetivo que también señaló el presidente Aznar unos días: Vamos a por una mayoría a la altura de esa ambición nacional", ha manifestado.

El líder del PP ha recordado que hace cincuenta años, España también estuvo llamada a "otra gran convocatoria nacional". Entonces, ha proseguido, se afrontaban "desafíos muy distintos" a los de hoy: "redactar una constitución, consolidar una democracia, buscar un lugar en Europa y en el mundo".

Según ha añadido, aquel momento fue "un gran pacto de confianza entre españoles" que "permitió la mayor transformación de nuestra historia" y que "millones de españoles vivieran mejor que sus padres".

Por eso, ha emplazado ahora a los españoles a participar activamente en esa gran convocatoria nacional que serán las próximas elecciones, para "dejar de ser un país dividido, cansado y resignado" y para "renovar un contrato social en el que todos los españoles cuenten".

"SÁNCHEZ HA SIDO UN PRESIDENTE SUMISO"

Feijóo ha afirmado que Sánchez "ha sido un presidente sumiso, dentro y fuera de España" y ha señalado que cuando el PP gobernó fue "un socio serio en Europa, un puente real con Iberoamérica y un aliado fiable en el mundo occidental". A su juicio, así tiene que volver a ser porque el papel de España entre América y Europa "no es el de abrazarse a dictaduras en foros internacionales".

Según Feijóo, el papel de España pasa por "seguir defendiendo la libertad" y "eso empieza por defender la nuestra". "Por supuesto, ni quiero ni nos interesa abrir crisis diplomáticas con países hermanos o con aliados históricos. Ni en América del Norte, ni en América del Sur, ni en el Magreb, ni mucho menos en la Unión Europea. Pero tampoco quiero ni tampoco nos interesa confundir la diplomacia con la docilidad", ha asegurando, para subrayar: "Diplomacia toda, docilidad ninguna".

Finalmente, Feijóo se ha comprometido a volver en 2027 a los cursos que organiza la fundación de Aznar, donde espera poder decir que ha "cumplido" con su deber. "Y por eso hoy en el Campus FAES que Aznar diga que confía en mí, no es una alabanza, es un reto", ha finalizado.