Feijóo admite una "fuga" de "indignados" a Vox pero cree que el PP "ha ido de menos a más" y capta voto socialista

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la Estación Marítima, a 24 de octubre de 2026, en Vigo - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este lunes que hay una "fuga" de voto de "indignados" que se ha ido a Vox pero ha indicado que el Partido Popular "ha ido de menos a más" y está consiguiendo que le puedan votar abstencionistas, nuevos votantes y electores socialdemócratas.

Ante las encuestas que se están publicando, Feijóo ha indicado que evidencian que el centroderecha está en "récord demoscópico" y que el PSOE "se ha disuelto", subrayando que han desaparecido sus siglas con el pacto que ese partido ha cerrado con Frente Amplio en el Senado.

"El Partido Socialista ahora es, digamos, un Frente Amplio. Es un partido de izquierda radical que suma otros 18 partidos y se presentan en casi 50 provincias en el Senado", ha relatado, para añadir que el PSOE busca "fusionar por absorción a toda la izquierda radical e independentista del país, incluyendo a la señora (Ada) Colau".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha resaltado que, a pesar de que "las encuestas señalan que hay una fuga" de gentes" que votaron al PP y que ahora quieren "votar a Vox" porque están "indignados", su formación ha logrado que le apoyen "abstencionistas" y "nuevos votantes".

Es más, ha dicho que ha conseguido que "le vote gente que ha venido confiando" en la "socialdemocracia española". "En mi opinión, el Partido Popular ha ido de menos a más. Creo, honradamente, que en las urnas habrá mejor resultado, pero quedan todavía veintimuchos días y al final hay un porcentaje de voto que se decide la última semana", ha exclamado.

Dicho esto, ha insistido en que "queda mucha campaña". "Pero lo que sí le puedo asegurar es que yo no soy un personaje de cartón-piedra. Yo no vengo a bailar, ni a darle besos a mi pareja en un mitin. Yo vengo a gestionar mi país. Vengo a gobernar mi país", ha resaltado, poniendo en valor su trayectoria política.

ACUERDO CON VOX EN EL SENADO: "SOMOS PARTIDOS DISTINTOS"

Al ser preguntado por el acuerdo con Vox en el Senado ante las generales --los de Santiago Abascal no se presentarán en seis provincias y el PP en seis--, Feijóo ha defendido ese pacto y ha señalado que Vox es la tercera fuerza del país, por que que cuenta con gente que "confía" en él.

Dicho esto, Feijóo ha subrayado que PP y Vox son partidos "distintos", con "culturas distintas" y "experiencia distinta". "Unos hemos gestionado, otros no", ha apostillado, para añadir que hay que esperar a ver cuál es el resultado de las urnas el día 29.