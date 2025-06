Feijóo admite que habló con Abascal de la moción de censura: "No es momento de perderla en julio, veremos el momento"

Prevé una "corrupción más amplia" y cree que los socios del PSOE puede empezar a desmarcarse: "Esto no ha acabado"

BRUSELAS, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enmarcado en la normalidad la reunión que mantuvo este miércoles en el Congreso con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y ha admitido que la moción de censura que esa formación reclama al PP fue uno de los temas de conversación. Sin embargo, ha dicho que en este momento descarta presentar esa moción por no contar con los votos necesarios.

"Yo no presento una moción de censura en este momento para perderla. No es el momento de perder una moción de censura en el mes de julio. Veremos cuál es el momento oportuno y si esa moción de censura puede prosperar o no, y en eso estoy trabajando", ha declarado Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo.

Feijóo y Abascal mantuvieron un encuentro "informal" este miércoles en la Cámara Baja, del que apenas han trascendido detalles. El PP se limitó a asegurar que comentaron el "contexto nacional e internacional" y que fue una reunión "cordial y respetuosa desde la lógica discrepancia entre partidos diferentes".

El presidente del PP ha confirmado ante los periodistas que fue una reunión "cordial" en la que constataron sus "discrepancias políticas". Eso sí, ha señalado que a ambos les preocupa, como a "cualquier ciudadano", "la situación que vive España, tanto desde el punto de vista nacional como del descrédito internacional".

"ME FALTAN CUATRO VOTOS PARA LA MOCIÓN DE CENSURA"

Al ser preguntado expresamente si en ese encuentro habló con Abascal de presentar una moción de censura --como exige Vox-- o de la situación del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Feijóo solo ha confirmado el primer asunto, el relativo a la moción de censura, y que Abascal le trasladó que debería presentarla el PP.

"¿Hemos hablado de la moción de censura? Sí ¿Cuál es su postura? Que la tengo que presentar yo. ¿Cuál es la mía? Que en este momento me faltan cuatro votos para que salga la moción de censura", ha relatado.

Cuestionado por qué puede hacer para ganarse estos cuatro votos que le faltan para que la moción de censura salga adelante, Feijóo ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno, asegurando que conocen "490 folios de un sumario, pero parece ser que hay decenas y decenas de archivos y de más información incautada por la Guardia Civil".

"Supongo yo que la UCO seguirá trabajando, el Tribunal Supremo seguirá trabajando y que tendremos en los próximos meses todavía una corrupción conocida, mayor o al menos más amplia de la que ya conocemos", ha dicho, para insistir en que "esto no ha acabado".

AVISA QUE LOS SOCIOS PUEDEN LLEGAR A SER CULPABLES

En este punto, Feijóo se ha dirigido a los socios de Sánchez, que tendrán que "aclarar" su posición ya que, se pueden convertir en "cómplices" y "encubridores". Es más, ha dicho que "pueden llegar a ser culpables, exactamente igual que lo es el Partido Socialista y el señor Sánchez".

El líder del PP cree que conforme vayan teniendo más información los socios del PSOE pueden empezar a "tomar decisiones", dado que la corrupción "les puede costar y les va a costar muchos votos en sus ámbitos territoriales".

"Y es que la gente no acepta lo que los socios están aceptando simplemente para mantener unos pocos de sus privilegios a costa de la decencia en la política. Se puede ser independentista, pero un independentista no significa que no tenga un mínimo de decencia personal. Se puede ser de izquierdas, pero no significa que un político de izquierdas sea un encubridor de una corrupción generalizada del Gobierno al que apoya", ha dicho, para añadir que llega un momento en que "la contradicción es extrema".

"OTROS PREFIEREN LLEVAR A BILDU A LA MONCLOA"

El líder del PP ha insistido en que se trató de una reunión "cordial desde la discrepancia" que ambos tienen "en una serie de temas políticos muy importantes". A su entender, hablar con el tercer partido de España es "obligado" para el Partido Popular.

A renglón seguido, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE apuesten por "llevar a Bildu a la Moncloa". "Hay otros que prefieren no solamente llevar a Bildu a la Moncloa, sino pactar con Bildu la gobernabilidad de nuestro país", ha abundado.