Feijóo admite que mejoró el dato de paro en abril pero avisa que Sánchez "no es creíble" y la situación recuerda a 2008

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un desayuno informativo de El Debate, en el Hotel Four Seasons, a 4 de mayo de 2022, en Madrid (España). Se trata del primer acto de estas características al que se enfrenta el líder d

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un desayuno informativo de El Debate, en el Hotel Four Seasons, a 4 de mayo de 2022, en Madrid (España). Se trata del primer acto de estas características al que se enfrenta el líder d - Carlos Luján - Europa Press

Se compromete a no mentir a los españoles si gobierna y critica que Sánchez "desprecie" su plan y se "enroque" en una posición equivocada

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este miércoles que los datos de paro que se han conocido hoy son mejores que los del mes de marzo, pero ha avisado que el Gobierno "no es creíble ni dentro ni fuera" y "actúa sin reglas". Es más, ha alertado de que la situación actual, "muy límite", recuerda a la que ya se vivió en el año 2008 con el Ejecutivo socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.

Así se ha pronunciado en un desayuno organizado por el periódico digital 'El Debate', al que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, así como numerosos exministros del PP, como María Dolores de Cospedal, Fátima Báñez, Ángel Acebes, Rafael Catalá o Iñigo Méndez de Vigo. También han acudido la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, y el portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, entre otros.

"Los datos de paro hoy son mejores que los de marzo pero es verdad que estamos con el doble de paro de la UE: 6,2 media de la Unión y 13,7 dato de España", ha declarado Feijóo, el mismo día que se ha conocido que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 86.260 desempleados en abril (-2,77%), duplicando el descenso que experimentó en el mismo mes de 2021, cuando retrocedió en 39.012 personas.

Además, ha señalado que es "preocupante" que España "aún no ha conseguido el empleo privado que tenía antes de la crisis", a pesar de que hay "215.000 empleos públicos más". "Por eso, nuestros datos de paro parecen más aseados", ha aseverado.

En este punto, ha explicado que esos empleos públicos, "que en algunos casos son necesarios", son "financiados con impuestos". "Y cuando tenemos menos empleo privado y más empleo público, se produce algún desequilibrio y uno de los desequilibrios que tenemos en España es que el déficit público también es muy superior a la media de los países de la Unión Europea", ha indicado, para subrayar que si en Europa "estuviesen vigentes las reglas fiscales este Gobierno no podría haber gobernado".

Además, ha mostrado su preocupación por que España no recuperará el PIB hasta 2023 y ha resaltado de nuevo que es la primera vez, al menos en los últimos quince años, que un presidente ha gobernado España "sin ningún tipo de regla fiscal ni interés en la deuda y cómo colocarla, porque el BCE la ha comprado toda". "Es muy peligroso gobernar sin reglas", ha avisado.

"ME RECUERDA A LA SITUACIÓN QUE VIVIMOS EN 2008"

El jefe de la oposición ha señalado que los datos económicos en España son "noticia" porque "ninguna previsión económica del Gobierno se cumple". "La última previsión de crecimiento del año 22, que era un 7%, se ha tenido que reducir a un 4,3%. Esto no son unas décimas", ha lamentado.

Por eso, ha dicho que cuando un Gobierno "no es creíble ni dentro ni fuera, y actúa sin reglas", la situación económica de España es "una situación muy límite". "Me recuerda a la situación que vivimos en el año 2008 y siguientes", ha manifestado.

Además, el líder del PP ha señalado que España "pagará déficit, la deuda y el dispendio de gasto público" de estos años "muy caro" porque los tipos de interés se están incrementando. "Aquello que parecía que colocar la deuda era una decisión banal, ahora con las letras del tesoro, esto empieza a ser no banal sino de pronóstico reservado", ha señalado.

NO MENTIR A LOS ESPAÑOLES

El presidente del PP ha avanza que, cuando el PP llegue al Gobierno, dirá a los españoles qué pasa en España y cuál es la situación. "Si tenemos la oportunidad de gobernar, interpretaremos el mandato con un compromiso inicial: no mentir y clarificar la situación para, a continuación, mejorarla", ha declarado, para resaltar que los ciudadanos les eligen para que "no mientan".

Tras criticar la "gesticulación" con la que gestiona el Gobierno y su "grado de dependencia de Podemos y los independentistas", Feijóo ha denunciado también el "desprecio" de Sánchez al plan económico que le envió su partido a Moncloa para aliviar la carga de las rentas medias y bajas ante la elevada inflación.

"El Gobierno desprecia al PP y se enroca en un posicionamiento equivocado", ha afirmado, para añadir que hay "hambre de estabilidad" y son los ciudadanos los que pueden cambiar el guión y los actores que están este momento en el Gobierno.

En este punto, Feijóo ha indicado que con el plan en defensa de las familias y la economía que mandó a Sánchez no quería "imponer" la propuesta fiscal del PP, sino fijar con el Gobierno el camino para ayudar a las familias más necesitadas con bajadas de impuestos para combatir los efectos de la inflación. De la misma manera, ha dicho que el PP no pretendía "imponer" el destino de los fondos europeos sino agilizar su ejecución.

CRITICA EL "NO ES NO" A SU PLAN ECONÓMICO

Por todo ello, ha indicado que no se entiende que ante una propuesta económica trabajada y estudiada, en un documento completo y compartido en tiempo real, con mano tendida, la respuesta fuese nuevamente el "no es no".

A su entender, para Sánchez es más sencillo gobernar "a golpe de decreto ley", escuchar solo a los que no le critican o que "tres ministros puedan creerse que la economía va muy bien, al ir a la manifestación del 1 de mayo" pero "esa no es la realidad".



664481.1.260.149.20220504120017