Feijóo, tras alcanzar el precio de la vivienda un récord histórico: "Aquí no hay quien viva"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que en España "no hay quien viva", después de que el precio de la vivienda haya alcanzado un nuevo récord histórico con un alza del 12,1% interanual en el tercer trimestre del año.

En concreto, el precio medio de la vivienda libre subió un 12,1% en el tercer trimestre del año en tasa interanual, hasta alcanzar los 2.153 euros por metro cuadrado, récord de la serie histórica iniciada en 1995, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

De acuerdo con estos datos, el precio de la vivienda libre ha experimentado una subida trimestral del 2,9% y ha superado el precio máximo registrado en el primer trimestre de 2008, cuando se alcanzaron los 2.101 por metro cuadrado.

UNA LÍNEA TELEFÓNICA PARA "SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA"

Feijóo ha aludido al número de teléfono 047 que anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para informar sobre el acceso a la vivienda y se ha preguntado con ironía "quién podía imaginar que crear una línea telefónica no iba a solucionar el problema de la vivienda".

"Aquí no hay quien viva", ha exclamado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, una frase que trae a la memoria la mítica serie de televisión con el mismo nombre sobre la convivencia de una comunidad de vecinos.