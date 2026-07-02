Feijóo alerta del "impacto enorme" en los servicios públicos de las nacionalizaciones con la 'Ley de Nietos'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en el encuentro 'De la autonomía estratégica abierta a la independencia de la Unión Europea', en el marco de los cursos de la UIMP, en el Palacio de la Magdalena, a 2 de julio de 2026, en Santander, C - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves la "arbitrariedad", la falta de "transparencia" y "pocas garantías" que se está produciendo con las nacionalizaciones que ha impulsado el Gobierno a través de la llamada 'Ley de Nietos', al tiempo que ha alertado del impacto "enorme" desde el punto de vista económico y social de este proceso porque hay "2,6 millones" de solicitudes.

En su intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Feijóo ha avisado que dar la nacionalización supone dar a esa persona la "tarjeta sanitaria", "el cheque educativo" y tener "derecho a una pensión no contributiva". "Es darle los derechos que tienen los españoles que han cotizado, que han trabajado en nuestro país durante muchas décadas", ha manifestado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha recalcado que "evidentemente" contar con 2.600.000 personas más "supone un impacto enorme desde el punto de vista de los servicios públicos y del Estado del Bienestar de España".

"Cuando observamos que el número de solicitudes es de 2,6 millones, tenemos que parar, ver el impacto económico que esto supone, hacer la memoria económica de esta decisión y tomar las decisiones adecuadas", ha abundado.

Feijóo ha pedido tomarse este asunto "en serio" porque está habiendo "mucha arbitrariedad, ninguna seguridad, ninguna transparencia y muy pocas garantías". Por eso, ha dicho que el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y ha pedido información sobre cómo se está realizando ese proceso y sobre las empresas que están tramitando esos expedientes de nacionaliación.

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