Feijóo alerta de "tensiones sociales" si el Gobierno no cambia su política económica de "parches" y abocada a un "parón"

Dice que no puede ser "cómplice" para que Sánchez "cuele por la puerta de atrás" pactos con independentistas para seguir en Moncloa"

VÍCAR (ALMERÍA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "fracaso" las medidas económicas a base de "parches" apuntaladas por el Gobierno para frenar la inflación, por lo que ha avisado de que si no varía sus fórmulas se producirá "un parón en la economía española" que derivará en una "tensión social que tenemos que evitar".

Así lo ha trasladado el líder de los populares ante los medios tras visitar la empresa Kimitec en Vícar (Almería) acompañado por el coordinador general del PP, Elías Bendodo, y la consejera de Agricultura y candidata del PP en Almería al Parlamento andaluz en las próximas elecciones autonómicas del 19 de junio, Carmen Crespo.

Feijóo ha insistido en que las medidas económicas del Gobierno "no funcionan", "no son operativas" y resultan "insuficientes" para evitar el alza de los precios. "Un parche permite circular unos pocos kilómetros a un coche, pero si no cambiamos la rueda tendremos un siniestro en ese coche", ha manifestado para reclamar un cambio de rumbo en las decisiones del Ejecutivo.

En esta línea, ha vuelto a "tender la mano" para alcanzar un pacto económico en lugar de tratar de renovar el decreto de medidas anticrisis a través de acuerdos con "minorías parlamentarías, además independentistas" que, en esencia, supone "convalidar" una política económica "que no funciona".

Así, ha advertido que el Partido Popular no va a ser "cómplice" de un acuerdo que busca "colar por la puerta de atrás los acuerdos en materia económica con los independentistas" que, según considera, "están más pensados para mantener la inestabilidad parlamentaria que para solucionar los problemas de inflación y de las familias".

El máximo dirigente 'popular' ha recalcado algunas de las propuestas de su partido, que pasan por "bajar el impuesto de la renta a las rentas más débiles", reducir el IVA de la electricidad y el gas, eliminar los "gastos supérfluos del Gobierno más caro de la democracia" y "activar los fondos europeos" que, a su juicio, la "inoperancia de buena parte de los ministerios" no han sido capaces de gestionar.

Con ello, ha exigido centrarse en "primera preocupación" de los ciudadanos, que es "llegar a final de mes" ante las "muchas más dificultades" que existen con respecto hace un año, dado que "la cesta de la compra está impactando entre 500 y 800 euros más de gasto al año por lo mismos alimentos" mientras que el coste de las pymes se ha incrementado en un 23 por ciento, según sus cifras.

"Son fórmulas que han hecho otros países, fórmulas que funcionan y que se niegan a activar", se ha quejado Feijóo, quien ha reclamado a Sánchez que cumpla los compromisos adquiridos en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma para evitar ser "un país con muchos parches económicos pero con poco resultado económico".

DE CAMPAÑA EN ALMERÍA

Igualmente, y tras visitar en su jornada la sede de la empresa hortofrutícola Indasol en El Ejido, ha destacado la apuesta de su partido por un modelo de "innovación y desarrollo", que aún "embrionario", se está "desarrollando" y que "va a formar parte del eje vertebrador de la política de innovación, económica, industrial, del conocimiento y de la política del talento del programa electoral del PP de Andalucía".

"Andalucía es un paraíso del turismo de calidad (...) pero es evidente que el modelo económico del PP de Andalucía va a muchos otros sectores", ha asegurado antes de enfatizar la labor de Kimitec como centro tecnológico de la agricultura "más importante de Europa", el cual trabaja para "multinacionales que tiene mucho más presupuesto que el conjunto de los PGE".