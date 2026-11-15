Feijóo anuncia un acto en Guipúzcoa para apoyar a Jon Echevarría tras las agresiones al PP en Hernani

PARTIDO POPULAR

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que hará campaña en Guipúzcoa para apoyar al candidato de su formación al Congreso en esa plaza, Jon Echevarría, tras las agresiones sufridas por militantes del PP en Barakaldo (Vizcaya) este sábado.

"Los violentos, ¿de qué vais? ¿Qué os creéis? La calle no es vuestra. La calle es de todos los españoles y no vais a expulsar de ella nunca a nadie", ha advertido a los responsables de los ataques.

Asimismo, ha criticado que el PSOE no haya condenado los hechos, y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pida a sus socios "que no alteren la campaña electoral". En este sentido, ha defendido el derecho de los 'populares' a solicitar el voto en cualquier territorio.

"Señor Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales. Queremos libertad, señor Sánchez. Ya está bien de esta legislatura. Usted ha sido presidente con los votos de Bildu y por eso ha merecido la pena estar en la oposición después de ganar las elecciones", ha añadido el presidente del PP.

Feijóo ha hecho este anuncio en un mitin celebrado en Santander ante unas 4.000 personas en el que ha estado acompañado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la candidata al Congreso, Isabel Urrutia, la alcaldesa de Santander y candidata al Senado, Gema Igual, y los presidentes 'populares' de Asturias y País Vasco, Álvaro Queipo y Javier de Andrés, respectivamente.