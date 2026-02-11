Feijóo asegura que el accidente de Adamuz "era evitable" y avisa a Sánchez: "Su Gobierno se sentará en el banquillo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "jugar a la ruleta rusa" con la seguridad de los ciudadanos tras la tragedia de Adamuz, que ha costado la vida a 46 personas, ya que, según ha asegurado, era un "accidente evitable". Además, ha echado en cara al Gobierno que no haya acudido a la Cámara Baja ni a asumir responsabilidades ni a pedir perdón.

"Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su Gobierno se sentará en el banquillo también por esto", ha espetado Feijóo a Sánchez en el Pleno del Congreso durante el debate sobre los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

Feijóo ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno en materia de infraestructuras y por ignorar los avisos de los maquinistas y usuarios sobre el funcionamiento de la vías. "Es una negligencia continuada por la que usted (Sánchez) y su ministro deberían de marcharse", ha afirmado.

ACUSA A SÁNCHEZ DE USAR EL "MÉTODO DEL GALGO DE PAIPORTA"

Además, ha recalcado que España no puede acostumbrarse a que cada vez que ocurre una tragedia el presidente "se fugue", eludiendo "sistemáticamente su responsabilidad política" y empleando "el método del galgo de Paiporta", en alusión a lo que ocurrió tras la dana de Valencia.

"Han jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad. Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias", ha enfatizado Feijóo.

