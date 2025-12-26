Feijóo asegura que no ha borrado mensajes con Mazón del día de la dana y que ha mandado lo que pidió la jueza

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no ha borrado mensajes con el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón del 29 de octubre de 2024, día de la dana, y ha añadido que ha mandado a la jueza lo que le notificó en el auto que recibió el 22 de diciembre.

"No he borrado ninguno de los mensajes de Mazón", ha declarado Feijóo en una entrevista con 'El Debate', que ha recogido Europa Press, que se realizó un día antes de que remitiera a la jueza los WhatsApp que le envió Mazón. "Un puto desastre va a ser esto presi", llegó a decirle el expresidente de la Generalitat, con el que intercambió mensajes de 20.08 a 23.29 horas la noche de la dana.

En concreto, Feijóo remitió el día 24 al Juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat. Además, ha solicitado que la comparecencia prevista para el 9 de enero --está citado en calidad de testigo-- se produzca por medios telemáticos.

Al ser preguntado si le ha sorprendido esa citación, Feijóo ha respondido afirmativamente. "Sí, me ha sorprendido que un señor a 400 kilómetros de la dana, que es el jefe de la oposición, pues la jueza tenga interés en este asunto", ha dicho, si bien ya anticipaba su disposición a entregar "voluntariamente" lo que ha "recibido del señor Mazón el día 29 de octubre".

A renglón seguido, afirma que conserva esos mensajes con Mazón. "No he borrado ninguno y le voy a transferir a la jueza absolutamente todos los que recibí del señor Mazón el día 29 de octubre. Es exactamente el contenido del auto que me notificó el día 22 de diciembre, y en el que me dio cinco días", dijo el día 23 en la citada entrevista.

Sin embargo, desde el PSOE exigen que se entreguen a la juez toda la conversación entre los dos líderes del Partido Popular, no sólo los mensajes de Mazón, sino también los que le escribió Feijóo.

Feijóo explica que pidió que se coja su móvil, se "abra" y "se le enseñe a un notario". "Y que el notario traslade lo que mi móvil certifica de los mensajes con Mazón. Me ha dado cinco días y voy a cumplir los cinco días", zanjó.