Feijóo asegura que el PP tomará la decisión "más oportuna" sobre Mazón: "Nos interesa gobernar en Valencia"

Dice que los valencianos dirán en los "próximos meses" qué "nota" le dan al presidente de la Generalitat en su labor de reconstrucción

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de "hacer oposición" al Govern de la Comunidad Valenciana tras la dana, mientras que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha dedicado a "resistir, aguantar y gestionar la reconstrucción". Dicho esto, al ser preguntado sobre el futuro de su 'barón' territorial, ha asegurado que el PP tomará la decisión "más oportuna" porque a su partido le "interesa volver a gobernar en Valencia".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, coincidiendo con el desayuno de Mazón en Madrid --en el foro Nueva Economía--, en el que el presidente de la Generalitat ha estado arropado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otros miembros de la dirección del PP.

Feijóo ha justificado su ausencia en ese desayuno alegando que esta entrevista en televisión estaba fijada desde hace semanas. "No me busco una entrevista para ir a no sé dónde, que quede claro", ha resaltado.

RECUERDA QUE EL PROPIO MAZÓN VINCULÓ SU FUTURO A LA RECONSTRUCCIÓN

Dicho esto, ha recordado que Mazón vinculó su futuro a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana. "Y dirán los valencianos en los próximos meses y en los próximos semestres qué nota le dan al señor Mazón en esa reconstrucción", ha manifestado.

Al ser preguntado si cree que Mazón es un lastre para el partido, Feijóo ha reiterado que la gestión que se está haciendo la "van a juzgar los ciudadanos". "Y el Partido Popular tomará la decisión más oportuna. ¿Por qué? Porque nos interesa volver a gobernar en Valencia", ha apostillado.

El líder del PP ha subrayado de nuevo que el propio Mazón se comprometió en las Cortes valencianas a vincular su futuro político "en función del éxito de la reconstrucción". "Eso es lo que ha dicho el presidente Mazón y eso es el compromiso del Partido Popular", ha abundado.

VE UNA "IRRESPONSABILIDAD" EL COMPORTAMIENTO DE SÁNCHEZ Y EL PSOE

Feijóo ha criticado que el Gobierno de Sánchez y el PSOE hayan "decidido hacer oposición a la Comunidad valenciana y al señor Mazón". "Eso es de una irresponsabilidad y de una frivolidad sin precedentes en la política española. ¿Qué ha hecho el señor Mazón? Pues mire, resistir, aguantar y gestionar la reconstrucción", ha relatado.

El líder del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo "no ha vuelto a los pueblos de la dana" y dejó "solo al jefe del Estado durante la visita después de las inundaciones". A su entender, Sánchez actúa como si lo ocurrido no le afectase cuando, según ha dicho, es el presidente del Gobierno y debería haber declarado la emergencia nacional.