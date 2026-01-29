Feijóo afea la ausencia de Sánchez en el funeral de Huelva: "No quiere acompañar a las víctimas. No hay otra"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves, sobre la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) que tendrá lugar esta tarde en Huelva, que "no quiere acompañar a las víctimas" de la tragedia. A su entender, no hay otra explicación.

El Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de Huelva capital acoge hoy a las 18.00 horas la misa funeral, que estará oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra, y a la que acudirán los Reyes, Felipe VI y Letizia.

Además, estará presente el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y en representación del Gobierno central acuden la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas. También confirmó su asistencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"PROBLEMA DE CONCIENCIA"

Al ser preguntado expresamente por qué cree que Sánchez no acude a ese funeral, dado que tampoco estuvo en el que tuvo lugar tras la catástrofe de la dana, Feijóo ha indicado que "solo hay una explicación, porque no quiere acompañar a las víctimas". "No hay otra", ha enfatizado una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

A renglón seguido, Feijóo ha afirmado que "las víctimas tienen derecho a elegir cómo entierran a su gente y cómo recuerdan a su gente". "Y si quieren hacer un funeral en una iglesia, ¿pero quién es el Gobierno para impedirlo? ¿Y quién es el presidente para decir, si es un funeral laico, voy?", ha exclamado.

El líder del Partido Popular ha apuntado a que Sánchez no quiere "acompañar a las víctimas" de la tragedia de Adamuz y lo ha achacado al "problema de conciencia que tiene" con las víctimas, dado que "durante mucho tiempo el mantenimiento de la red de alta velocidad" en España "fue absolutamente negligente".

EL PP PIDIÓ EL LUNES QUE PUENTE NO FUERA AL FUNERAL

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque este mismo jueves comparece en el Senado para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz y el que se produjo pocos días después en Gelida (Barcelona) que dejó un muerto.

El PP ya defendió el pasado lunes que Puente se debería ausentar de la misa funeral de Huelva alegando que la presencia del ministro en esa ceremonia sería "cruel", un "insulto" y una "provocación", en palabras del vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo.

También la Catedral de La Almudena de Madrid acoge este jueves una misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), pedida al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una carta, la presidenta madrileña propuso al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral al considerar que sería "de enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas, y también, un loable gesto en recuerdo de estas", una petición que aceptaron desde la Provincia Eclesiástica de Madrid.