Feijóo avanza que si gobierna presentará su primer Presupuesto en primavera de 2027 y a finales de año el de 2028

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si llega al Palacio de la Moncloa presentará sus primeros Presupuestos Generales del Estado (PGE) en primavera de 2027 y ha añadido que a finales de año hará lo mismo con las cuentas públicas para 2028.

"Somos un partido de Estado, sabemos gestionar. Lo hemos hecho. Tenemos experiencia de gobierno. Tenemos equipos", ha afirmado Feijóo, para subrayar que en este momento España "necesita una reconstrucción nacional".

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, el presidente del PP ha indicado que tienen "muy claro" cuál es su proyecto y van a "trabajar". Por eso, ha dicho que si tiene la "responsabilidad" de gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre elaborará dos proyectos de Presupuestos en 2027.

PRESUPUESTOS PARA UNA "RECONSTRUCCIÓN NACIONAL"

"Yo presentaré el Presupuesto del año 27 en la primavera del año 27, y llegado al último trimestre del año 27, presentaré el Presupuesto del año 28", ha manifestado, para recalcar que el Gobierno de Pedro Sánchez "lleva tres años y medio sin presentar ninguno". Es más, ha dicho que "a lo mejor" si tuvieran Presupuesto no hubieran "tenido los 115 muertos" en el accidente de Urda, "más los heridos".

Dicho esto, el presidente del PP ha insistido en que hay que elaborar los presupuestos para afrontar la "reconstrucción nacional". "O tienes un partido que haya hecho PGE o te vas a meter otras ve en el sanchismo de derechas", ha advertido.

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