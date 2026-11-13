Feijóo avisa a Marruecos que si se vuelve a repetir la invasión habrá una crisis sin precedentes y escalará a la UE

El presidente del Partido Popular durante la entrevista que le ha realizado Jordi Wild. - PARTIDO POPULAR

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido hoy a Marruecos de que si vuelve a repetir la invasión que llevó a cabo el pasado mes de julio con una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta --que se ha cifrado en unas 100.000 personas-- habrá una "crisis sin precedentes" con este país y el asunto escalará a la Unión Europea.

Así se ha pronunciado durante una entrevista emitida hoy en 'The Wild projet', dirigido por Jordi Wild, que ha recogido Europa Press, y en la que ha querido dejar claro que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado toda la información de los informes del CNI. Los "ha capado", según el dirigente del PP, quien ha precisado que por eso se los ha exigido enteros la juez que lleva el caso en la Audiencia Nacional.

El líder 'popular' se ha comprometido a ser transparente con estos informes si llega a la presidencia del Gobierno y ha dejado claro que el "no va a consentir" que esto se vuelva a producir.

Según Feijóo, si el país vecino vuelve a facilitar de nuevo "la invasión" de un territorio español "ordenado o conocido por las fuerzas de seguridad de Marruecos", el asunto "conllevará una crisis sin precedentes con el reino de Marruecos, donde Europa jugará un papel determinante". "No sólo España como Estado miembro, sino la Unión Europea", ha exclamado.

A este respecto, ha recordado que hay mecanismos internacionales, mecanismos de la Unión Europea y tratados de libre comercio o de comercio entre Marruecos y la Unión Europea. Por lo que ha advertido que no se pueden estar cerrando "acuerdos de comercio con Marruecos cuando Marruecos no respeta la frontera europea".

En este sentido, ha apuntado que no se puede considerar a Marruecos como un aliado estratégico de la Unión Europea cuando este país "invade la Unión Europea". No obstante, ha admitido que hay "distintas intensidades" en las actuaciones que se podrían llevar a cabo y que éstas se tienen que hacer con "diplomacia, pero con la determinación".

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha reprochado que Pedro Sánchez no hiciera caso a los informes del CNI primero de los días previos a la invasión advirtiendo de un chat con 180.000 seguidores en los que proponían esta actuación y que tampoco tuviera en cuenta a los informes de la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional en el mismo sentido.

Además, le ha criticado que después de admitir que era una violación de la integridad territorial se fuera de vacaciones a la Mareta, recomendando música para escuchar en verano. En este sentido, Feijóo dice que él habría hecho caso de los informes, habría llamado a Marruecos para blindar la frontera y si este país no le hubiera hecho caso, la habría blindado él con el Ejército.

Ante la pregunta de si habría ordenado que los militares dispararan, ha apuntado que esa pregunta era una trampa porque de lo que se trataba era de impedirlo antes de que se produjera. Además, ha precisado que él habría "escalado" la situación a la Unión Europea porque se trata de la frontera sur de Europa.

En otro momento de la entrevista, ha puesto de manifiesto que aunque hay problemas en la frontera Este de Europa por la invasión de Rusia en Ucrania, el peligro mayor está en la frontera Sur.

PIDE EL VOTO PARA EL PP GUSTE O NO EL PARTIDO

El líder del PP ha pedido el voto para su partido al finalizar la entrevista, cuando el presentador le ha invitado a que hiciera un alegato final. "Si queréis un cambio necesario en España, coged una papeleta del Partido Popular, os guste o no ese partido, pero coged la papeleta del cambio. España lo necesita", ha instado.

Y para apoyar esta petición ha preguntado a los españoles si están ahora mejor que en 2018, "si los servicios públicos, la sanidad, los trenes, el nivel educativo del país, los impuestos, las cotizaciones de la seguridad social, el poder adquisitivo real, el incremento de los precios, están mejor ahora que" hace ocho años, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Se ha presentado como un político "honesto y decente" que ha gestionado durante 30 años, toda su vida, que donde le conocen, en Galicia, le votaban con mayoría absoluta y que solo va a servir a los españoles. VOX, UN PARTIDO QUE HA IDO "MODULANDO" SUS PLANTEAMIENTOS

Feijóo ha admitido que Vox es un partido con el que tiene "discrepancias en muchas cosas", citando su idea de Europa o del Estado de las Autonomías, pero es la "tercera fuerza política de país", le guste o no a la izquierda. No obstante, ha señalado que Vox ha ido "modulando" y "ajustando" sus planteamientos.

Al ser preguntado si hay ministerios que no daría a Vox si tienen que gobernar juntos, Feijóo ha dicho que no ha hablado de eso con Santiago Abascal "ni un minuto" y no ha querido responder alegando que no se puede "vender la piel del oso antes de cazarla".

Eso sí, ha indicado que hay ministerios de Estado que entienden que deben tener una "preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento", sin entrar a concretar si sería Justicia, Defensa o Exteriores porque no han entrado "en este debate".

Sobre posibles líneas rojas con Vox, se ha remitido al documento marco que pusieron encima de la mesa cuando negociaron los cuatro últimos gobiernos autonómicos y ha recalcado que el objetivo es desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Dicho esto, ha admitido que puede "entender" la "preocupación" que puedan tener algunas personas sobre pactar con los de Abascal pero ha dejado claro que "en los gobiernos en los que está Vox en esas comunidades no han tenido "ningún problema en esta nueva etapa". "¿Es verdad que tienen un concepto distinto de la igualdad? Si", ha reconocido.

"AYUSO ME CAE BIEN Y ES UN ACTIVO"

Alberto Núñez Feijóo también ha sido preguntado por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha asegurado que es un "activo" para su partido y le "cae bien", aunque admite que tienen "estilos distintos". Dicho esto, ha recordado que el PP "no es una secta" ni él es Sánchez.

En cuanto a la compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid por 6,7 millones que después no se podía usar como oficinas, Feijóo ha comparado este gasto con el precio que va a costar el alquiler de los lectores de DNI electrónico para las elecciones del 29 de noviembre. No ha llegado a dar la cifra, pidiendo que la aportaran los verificadores del programa. También ha pedido que se compare con lo que cuestan las residencias de otros presidentes autonómicos.

ABASCAL HA HECHO ALGO QUE POCOS HAN HECHO Y SÁNCHEZ, "UNA DECEPCIÓN"

El presentador le ha pedido que definiera a algunos personajes políticos. Sobre Ada Colau ha señalado que hizo "muy mal la gestión como alcaldesa de Barcelona" y no conoce a nadie que le diga que lo hiciera bien.

En cuanto a Santiago Abascal ha dicho que ha hecho algo que no es fácil, "construir un partido político" que en ocho años se ha convertido en la tercera fuerza política del país. Algo, ha apuntado, que muy pocos han podido hacer en España.

Sobre Pedro Sánchez, cree que ha sido una "gran decepción" ya que cuando él llegó hace cuatro años intentó entenderse con el presidente del Gobierno y a los dos meses y tras la mayoría absoluta del PP en Andalucía, le montaron un "campañón" diciendo que o era ignorante o tenía mala fé.

Por lo que se refiere a su opinión sobre el presidente de los EEUU, Donald Trump, ha señalado que desde aquí no se entienden muchas cosas de las que dice ni las que hace. Pero eso no significa que tenga interés en llevarse mal con los EEUU y ha advertido de que "los políticos que dicen que el señor Trump es un sectario, un personaje del que hay que huir, un personaje déspota, normalmente se parecen a él".