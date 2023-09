Feijóo carga contra Sánchez tras la operación en Telefónica: "No se entera de lo que pasa en empresas estratégicas"

"Es evidente que me preocupa porque nadie considera al Gobierno un interlocutor válido para hablar con él", asegura



MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este jueves contra el Gobierno en funciones liderado por Pedro Sánchez tras la entrada del operador saudí en Telefónica, ya que, a su entender, evidencia que "no se entera" de lo que pasa en las empresas estratégicas españolas, aludiendo también a lo que ocurrió con Ferrovial con el traslado de su sede social a Países Bajos hace unos meses.

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, un día después de que conocer la entrada

del operador saudí STC con una participación del 9,9% por un importe total de 2.100 millones de euros.

Al ser preguntado expresamente si le preocupa este hecho y si compromete a una empresa estratégica como Telefónica, Feijóo ha puesto el foco en el hecho de que el Ejecutivo de Sánchez no conociese la operación.

"Que el Gobierno no se entere y que no conozca un hecho trascendente en empresas estratégicas de nuestro país, pues claro que me preocupa", ha enfatizado el presidente de los 'populares'.

Así, ha insistido en que a su partido le preocupa que el Gobierno ni se enterase de la decisión que tomó hace unos meses Ferrovial ni de lo que ahora está "ocurriendo en el accionariado de Telefónica"

porque, a su juicio, evidencia que "nadie considera al Gobierno un interlocutor válido para hablar con él".

ESPERA QUE LA OPERACIÓN NO CONLLEVE PROBLEMAS PARA LA PLANTILLA

Dicho esto, Feijóo ha dicho que espera y desea, como la mayoría de los españoles, que "esta toma accionarial" por parte del operador saudí "no conlleve ningún problema para la plantilla y para la españolidad de Telefónica".

"Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Ahora, lo que le sorprende a todo el mundo es que el Gobierno de España no se entere de lo que pasa en las principales empresas de España", ha aseverado, para aludir de nuevo tanto a Telefónica como a Ferrovial.