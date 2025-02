Feijóo celebra que en Alemania "gobierne el que gana" y Frankenstein "solo sea un personaje de ficción": "En España no"

Apuesta por "sellar las fronteras a la inmigración ilegal" y "expulsar a los inmigrantes ilegales que entren en España"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que en Alemania vaya a haber un canciller de la CDU tras la victoria del democristiano Friedrich Merz, de forma que "se legitime" al vencedor de las elecciones, a diferencia de lo que ocurrió en España tras las generales del 23 de julio, según ha resaltado.

"Yo creo que es bueno legitimar que gobierne el que gana y creo que es bueno que en Alemania Frankenstein solo sea un personaje de ficción. Aquí en España no, pero en Alemania sí. Allí se respetan los resultados electorales", ha declarado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha afirmado que Merz es "un europeísta convencido que quiere ordenar las cuentas en Alemania" y "quiere otra vez que Alemania vuelva a crecer". "Y va a haber un gobierno estable, eso es bueno", ha manifestado.

NO VE UNA BUENA NOTICIA QUE CREZCA LA EXTREMA DERECHA

El líder del PP ha reconocido que "la extrema derecha, ha crecido mucho en Alemania del Este" y ha subrayado que "eso no es una buena noticia". "Pero lo que es evidente también es que el gobierno de izquierdas anterior con el señor Scholz ha provocado, entre otras cosas, un crecimiento de la extrema derecha en su país. Espero y deseo que volvamos otra vez a la centralidad en las políticas europeas, imprescindible en este momento", ha subrayado.

El presidente del PP ha destacado que en Alemania se han convocado elecciones porque el Gobierno de Scholz no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos, mientras que en España siguen vigentes los de 2022. "Sánchez no dirige la Nación porque no tiene unidad en su Gobierno ni tiene mayoría en el Parlamento", ha asegurado.

Ante el hecho de que el candidato de la CDU tenga que llevar a cabo una coalición con los socialdemócratas, Feijóo ha señalado que es Sánchez, "autor del no es no", el que imposibilita que en España gobierne la lista más votada o pueda haber después un acuerdo para facilitar la gobernabilidad.

"También lo hizo conmigo en el año 23. Yo gané las elecciones y sin embargo pactó con toda la izquierda radical y con todos los independentistas para que no pudiese gobernar el que ganaba. Por tanto, con el señor Sánchez la política institucional es incompatible con su carácter y con su biografía", ha subrayado.

Feijóo ha reconocido que lleva más de un año sin hablar con el presidente del Gobierno y ha afirmado que su objetivo es "el muro" y "dividir". "Es muy difícil hablar con alguien que no quiera hablar y es muy difícil, insisto, hablar con el creador del Frankenstein y el creador del no es no", ha abundado.

LA INMIGRACIÓN Y LA EXTREMA DERECHA

Al ser preguntada por la subida de la extrema derecha en Alemania coincidiendo con su discurso migratorio, Feijóo ha indicado que en España el Gobierno de Sánchez "no tiene política de inmigración" cuando el país "es el punto de mayor entrada de inmigrantes irregulares en la Unión Europea".

"No tener política de inmigración, eso es estar a favor de las mafias que trafican con seres humanos", ha afirmado, para asegurar que el PP tiene una política "muy clara" que pasa por "sellar las fronteras a la inmigración ilegal" y "expulsar a los inmigrantes ilegales que entran en España".

Al ser preguntado si eso es lo que plantea también Donald Trump, Feijóo ha señalado que "lo que hace Trump es otra cosa". "No sé si Trump hace exactamente lo que yo le estoy planteando. Yo le estoy planteando nuestra postura y nuestra postura es que España necesita inmigrantes regulares".

Dicho esto, ha acusado al Gobierno de Sánchez de hacer "un efecto llamada par la inmigración irregular" y ha dicho que para eso que no cuenten con el PP "en ningún caso". "La inmigración regular, sí. La inmigración irregular, no. Y hemos de sellar la frontera porque Europa ha sellado sus fronteras. La única frontera vulnerable en este momento en Europa, la más vulnerable, es Canarias", ha avisado.

En este punto, ha indicado que "cuando gobernaba el Partido Popular entraba en Canarias entre 500 y 1.000 personas al año" pero "este año han entrado 46.000". "Por tanto, la política inmigratoria del gobierno es una política deshumanizada y la política inmigratoria del Partido Popular es una política clara: La inmigración ilegal no tiene cabida en España ni en la Unión Europea", ha zanjado.