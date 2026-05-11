Feijóo cerrará el viernes la campaña electoral en Almería y no coincidirá con Moreno

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de campaña. a 10 de mayo de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrará el próximo viernes en Almería la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, un mitin en el que no estará acompañado del presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, el portavoz de la formación, Borja Sémper, ha avanzado que esta última semana Feijóo continuará su agenda por Andalucía con "la intensidad mantenida hasta ahora".

Así, ha señalado que este martes estará en la provincia de Sevilla, donde visitará Tomares, el jueves se desplazará a Jaén y el viernes participará en el cierre de campaña en Almería. De esta forma, "completará una gira" en la que "no ha dejado de visitar ninguna de las provincias de Andalucía", según Sémper.

Feijóo y Moreno sí que coincidieron este domingo en Málaga en un mitin multitudinario de ecuador de campaña. La estrategia del partido ha pasado por dividir las caravanas electorales para "peinar más territorio" y llegar a más electores, según fuentes de la formación.

"MUY ILUSIONADOS" CON LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Sémper ha subrayado que las elecciones andaluzas cierran "un ciclo electoral virtuoso para el Partido Popular" y Andalucía "puede ser la cuarta victoria consecutiva del Partido Popular", tras ganar en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

"Además puede ser una victoria con un significado político muy profundo y muy relevante", ha resaltado, para añadir que Moreno representa todo aquello que el PP de Feijóo quiere "implementar también en España" si gobierna: "estabilidad frente al bloqueo, gobernar para todos, moderación frente al frentismo y gestión frente a la propaganda".

Así, ha destacado que Moreno es un presidente que "gobierna para todos, para los que le votaron y para los que no le votaron" y ha agregado que eso es "capital para Alberto Núñez Feijóo". "Y tengo que decirles que estamos muy ilusionados con estas elecciones", ha manifestado Sémper.

LAS ENCUESTAS SITÚAN A MORENO AL BORDE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

La mayoría de las encuestas publicadas sitúan a Moreno al borde de la mayoría absoluta. Hace cuatro años, el PP-A cosechó su primera mayoría absoluta esta región --histórico feudo gobernado por los socialistas durante 30 años-- tras alcanzar los 58 escaños (43,1% de los votos).

Los socialistas lograron entonces 30 escaños (24,09%) y Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados autonómicos (13,46%). Las encuestas sitúan a Moreno como ganador de los comicios de mayo y la gran incógnita es si logrará repetir la mayoría absoluta

