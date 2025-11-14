Feijóo se compromete con sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil a mejorar sus condiciones si gobierna

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne en el Congreso con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil. - DIEGO PUERTA-PP

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este viernes con sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil a "mejorar" sus condiciones si llega al Palacio de la Moncloa. En concreto, les ha trasladado que es "firme" el compromiso de su partido en "culminar el proceso de equiparación salarial de estos profesionales", según ha informado el PP en un comunicado.

Al encuentro, que se ha celebrado en las dependencias del Grupo Popular en el Congreso, han acudido más de una docena de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil. Feijóo ha estado acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de Interior en la Cámara Baja, Ana Vázquez.

Durante la reunión, el presidente del PP les ha informado, entre otras cuestiones, de las iniciativas para "mejorar sus condiciones" adoptadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado que "están bloqueadas en el Congreso", según el partido.

En concreto, Feijóo se ha referido a la que endurece las penas a los narcotraficantes que atentan contra los agentes que se juegan la vida, así como a la Ley Antiokupación para desalojar a los 'okupas' en 24 horas.

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Además, ha hecho referencia a la iniciativa para incluir a los miembros de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo.

También les ha informado sobre el plan de inmigración presentado por el PP, consciente del necesario papel que desempeñan en el control de las fronteras y de los recursos que precisan para ejercerlo de forma efectiva y luchar contra las mafias que trafican con personas, ha añadido el PP.

Durante este encuentro, Feijóo ha reafirmado "todo su apoyo" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el desempeño de su labor, incidiendo también en que "el compromiso del PP es firme a la hora culminar el proceso de equiparación salarial de estos profesionales".